Angola: La présidente du Parlement participe à un sommet en Belgique

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, s'est rendu lundi à Bruxelles (Belgique), pour participer du 7 au 8 juin au Sommet annuel des "Femmes leaders politiques"(WPL).

Se confiant à la presse à l'aéroport international 4 de Fevereiro, Carolina Cerqueira a déclaré qu'en Angola, la représentation des femmes dans les organes de décision, au niveau de l'État, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l'activisme social, est "encourageante".

La responsable a déclaré que ce sommet est très important, car il permettra d'échanger des expériences, de partager des opinions et d'approuver des objectifs pour faire face aux défis qui se posent dans la situation mondiale.

La présidente de l'Assemblée nationale a expliqué que les questions liées au rôle des femmes dans la prise de décision, l'égalité des sexes et l'engagement que les femmes leaders et politiques devraient seront débattues pour améliorer la qualité de vie des populations et de la société dans laquelle elles sont insérées.

Carolina Cerqueira a estimé que le forum pourrait également stimuler et encourager le renouvellement des politiques publiques susceptibles de promouvoir davantage de développement dans le pays.

La responsable a ajouté qu'elle profitera de l'occasion, dans sa communication, pour parler de la paix et de l'enfant angolais, ainsi que de la contribution des femmes, en particulier des parlementaires, à la croissance de l'Angola.

Le forum, qui fête ses 10 ans d'existence, réunira, au Parlement belge et au Parlement européen, un espace de partage d'expériences entre femmes leaders du monde entier et d'analyse des avancées et défis dans le sens du renforcement de l'équité , la participation des femmes et les opportunités à l'échelle mondiale.

Il s'agit d'une entité qui vise à contribuer à accroître le nombre et l'influence des femmes aux postes de direction politique.

Le WPL fonctionne comme un réseau mondial de femmes leaders politiques au niveau national, y compris le Parlement européen, qui compte actuellement environ 9 000 membres.

Basée à Reykjavik, en Islande, elle a été fondée en 2003 par Silvana Koch-Mehrin, ancienne vice-présidente du Parlement européen (2009-2011) et députée au Parlement européen (2004-2014).

Actuellement, selon l'Union interparlementaire, près de 80 % des sièges parlementaires sont occupés par des hommes. Au total, dans le monde, environ 9 000 femmes sont membres de parlements nationaux.