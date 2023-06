Congo-Brazzaville: Dépollution - Healthy environment lance la campagne d'achat des déchets plastiques

Dans le cadre de la célébration, le 5 juin, de la Journée mondiale de l'environnement sur le thème « Combattre la pollution plastique », l'organisation non gouvernementale Healthy environment a lancé, le 4 juin, à Mfilou, septième arrondissement de Brazzaville, une campagne d'achat des déchets plastiques.

La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des autorités municipales de Brazzaville et a été marquée, entre autres, par la mise en place des points de pesage et d'achat des déchets plastiques dans l'enceinte de la mairie de Mfilou-Ngamaba. Ainsi, des centaines de personnes, en majorité des jeunes, se sont livrées à la vente des déchets collectés. « Healthy environment est promoteur de la campagne "Zéro déchet plastique au Congo". C'est une campagne qui se déroule durant trois mois pendant la période des grandes vacances. L'action de ce matin est le lancement de cette campagne qui va se déployer dans tous les arrondissements de la ville de Brazzaville. Nous demandons à tous ceux qui ont des plastiques de se rapprocher du siège de la mairie, Healthy environment va les acheter », a invité le directeur général de cette organisation, Yvon Kaba.

Selon lui, la particularité de son organisation non gouvernementale est qu'elle donne une seconde vie aux plastiques usés à travers leur transformation. En effet, Healthy environment dispose, depuis 2018, d'une unité de transformation des déchets plastiques, lancée par la mairie de Brazzaville. Dans cette unité, il est fabriqué des pavés et les promoteurs sont en pourparlers avec les autorités municipales pour leur utilisation plus large.

Branche sociale de l'entreprise Healthy environment, l'organisation non gouvernementale éponyme s'est engagée dans la sensibilisation de la population congolaise aux questions liées à la dégradation de l'environnement. Le lancement de la campagne d'achat des déchets a été couplée avec la marche contre la pollution plastique. Sacs en mains, les participants ont parcouru quelques grandes artères du septième arrondissement de Brazzaville, ramassant au passage le moindre déchet plastique trouvé dans la rue.

« La particularité de cette journée est qu'elle a pour thème la lutte contre la pollution plastique qui a des effets très néfastes sur la santé. Nous avons l'avantage d'avoir un président de la République qui a commencé ce combat depuis 2011 à travers une loi luttant contre la pollution plastique. Son épouse a été élue championne des premières dames de l'Union africaine sur la lutte contre la pollution plastique. Donc, nous ne pouvons pas laisser une telle journée, très symbolique pour le Congo, passer inaperçue », a justifié Yvon Kaba.

En effet, le chef de l'Etat avait pris, le 20 juillet 2011, un décret faisant du Congo l'un des premiers pays du continent africain à interdire l'importation, la production et la commercialisation des sachets et films en plastique à usage unique. « Cette activité précède également la grande marche qui sera organisée par le ministère en charge de l'environnement, le 10 juin prochain. Le décret présidentiel marque un arrêt à l'importation, à la production des plastiques non biodégradables. Le plastique autorisé à entrer en territoire congolais ou produit au Congo doit être biodégradable, c'est-à-dire celui qui, dans le sol, peut se dégrader au bout d'une période donnée. Il est impossible d'arrêter le plastique, nous devons produire et importer le plastique biodégradable », a insisté le directeur de Healthy environment.