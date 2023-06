Congo-Kinshasa: Avant même le meeting du samedi 17 juin prochain - Le bloc Fayulu-Katumbi-Matata et Sesanga annonce une marche mercredi 21 juin

Le quatuor n'entend accorder aucun répit au pouvoir. En attendant la réponse de l'autorité urbaine à leur annonce sur le meeting du samedi 17 juin à la Place Saint Thérèse de Ndjili, l'ECIDE de Martin Fayulu, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Envol de Delly Sesanga et Leadership et Gouvernance pour le développement (LGD) de Matata Ponyo annoncent la tenue d'une autre marche pacifique, en date du 21 juin. Soit quatre jours seulement après ledit meeting.

Pour cette fois-ci, cette marche devra partir du quartier 3 dans la commune de Masina, en passant par le boulevard Lumumba pour chuter à la place Saint Raphaël sur la 1ère rue Limete. C'est à travers une correspondance conjointement signée par les secrétaires généraux de ces quatre partis que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été saisi.

Les organisateurs demandent au gouverneur de la ville-province de Kinshasa de prendre toutes les dispositions pour l'encadrement et la sécurisation de cette marche. C'est la deuxième marche populaire à l'initiative de ce bloc de l'opposition après celle du samedi 20 mai dernier, et du sit-in organisé devant la Commission électorale nationale indépendante (CENI), jeudi 25 mai dernier.

16 pays occidentaux et l'UE condamnent le tribalisme

En attendant, les ambassades des États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la République Tchèque, et de la Délégation de l'Union européenne réitèrent leur volonté d'accompagner la RDC et la population congolaise sur la voie d'élections compétitives, pacifiques, inclusives et transparentes en décembre 2023. Elles ont passé en revue l'actualité électorale et ont épinglé un certain nombre de défis.

«Nous appelons également au respect des droits démocratiques fondamentaux et à l'égalité des chances pour tous les candidats. Nous condamnons les efforts visant à diviser la population sur la base de l'appartenance ethnique, de la langue, de la région ou de l'origine, et nous appelons les parties prenantes à promouvoir l'inclusion plutôt que la division et à condamner la diffusion de discours de haine», disent-elles.

Et d'ajouter : «Nous réitérons nos préoccupations concernant l'usage excessif de la force en réponse aux récentes manifestations, les restrictions imposées à la liberté de mouvement ainsi que les arrestations arbitraires. Nous prenons note de l'annonce d'enquêtes, et nous les encourageons, sur l'usage excessif de la force par les forces de sécurité lors des manifestations. Les forces de sécurité doivent respecter les droits des citoyens qui sont inscrits dans la constitution», ajoutent ces ambassades.

La perception engendrée par le déroulement de l'audit du fichier électoral fait manquer une occasion de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes, constatent ces 16 pays occidentaux et l'UE.

«Nous prenons note du nettoyage interne du fichier électoral par la CENI et de l'audit qui s'en est suivi. Cependant, nous constatons que la mise en oeuvre de l'audit n'a pas favorisé la perception par le public d'un contrôle indépendant et transparent, manquant ainsi une occasion importante de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes », affirment ces représentations diplomatiques.

Ainsi, elles recommandent vivement à la CENI de s'engager avec un maximum de transparence et de réactivité, en dialogue avec toutes les parties prenantes, afin de renforcer la confiance de la population congolaise dans les résultats de ces efforts. À ce sujet, elles encouragent la tenue de cadres de concertation de la CENI avec la société civile et les partis politiques.