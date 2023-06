Congo-Brazzaville: Programme Yali 2023 - Cinq Congolais sélectionnés

L'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugene S. Young, a organisé, le 26 mai, une réception en l'honneur des jeunes congolais bénéficiaires de la bourse américaine 2023 dénommée « Mandela Washington Fellowship ou l'initiative des jeunes africains (Yali) ».

Les cinq Congolais sélectionnés participeront, aux Etats-Unis, à une série d'échange dans divers domaines cadrant avec leurs projets respectifs. Pendant six semaines, ils prendront part, en compagnie d'autres jeunes leaders du continent africain, aux cours universitaires et à des formations en leadership axées sur les problématiques propres au développement de l'Afrique.

Les boursiers, âgés de 25 à 35 ans, sont des dirigeants accomplis qui ont fait la preuve de leur capacité à promouvoir l'innovation et à avoir un impact positif sur leur communauté et leur pays. Les candidats congolais sélectionnés reflètent une diversité d'ambitions et d'expérience de leadership ainsi que de potentialités. Ils font montre d'une volonté véritable de contribuer à leur tour au bien de leur communauté.

« Le programme d'échange Yali amènera les participants aux États-Unis cet été pendant six semaines pour étudier dans différents collèges et universités américains, et à un symposium où ils pourront se rencontrer et créer de nouveaux réseaux. Il s'agit d'un programme fantastique et prestigieux et nous sommes fiers que de merveilleux Congolais en fassent partie », a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis, Eugene S. Young, dans son allocution.

« Nos échanges interpersonnels sont l'un des meilleurs moyens de tisser des liens entre nos deux pays et de renforcer notre compréhension mutuelle. Le Congo et les États-Unis sont des partenaires solides dans de nombreux domaines, notamment la protection et la préservation de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et le maintien de la sécurité régionale en Afrique subsaharienne », a rappelé le diplomate américain.

L'initiative des jeunes Africains (Yali) a été lancée par l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, pour accompagner une génération émergente de leaders. Le premier programme Yali a eu lieu en 2010 avec la participation de cent quinze jeunes Africains, qui ont pris part à un séminaire de trois jours aux Etats-Unis pour partager leur vision sur la bonne gouvernance, les opportunités économiques et le partenariat entre l'Afrique et les Etats-Unis.

Depuis son lancement officiel en 2014, en Afrique du Sud, Yali constitue pour la jeunesse africaine une occasion unique de participer au programme de leadership et de mentorat, en vue de mettre ses compétences en pratique pour renforcer les institutions des pays africains.

Cette année, sept cents boursiers se rendront aux États-Unis et jusqu'à une centaine d'entre eux participera à des expériences de développement professionnel de quatre semaines avec des entreprises privées américaines, des organisations non gouvernementales et des gouvernements locaux, etc.