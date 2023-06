Rwanda: Tennis-Billie Jean King cup zone 4 - les Léopards dames à Kigali sans équipement adéquat

La Billie Jean king cup zone 4 a démarré ce lundi 05 juin à Kigali au Rwanda. Le tirage au sort de cette compétition de tennis féminin eu lieu la veille, toujours dans la capitale rwandaise. Les Léopards dames sont déjà à Kigali mais sans équipement adéquat.

Les Congolaises sont logées dans le groupe B, aux côtés des joueuses du Congo Brazzaville, Cameroun, Lesotho, Madagascar.

Dans le groupe A, se trouve le Rwanda pays hôte, la Tanzanie, l'Angola, le Mozambique et l'Éthiopie.

Malgré leur présence à Kigali, les tenniswomen de la RDC sont butées à des difficultés liées au manque d'équipements aux couleurs de la nation et aussi au manque des finances pour démarrer la compétition.

Invitée du magazine Okapi sport, dimanche 04 juin, la capitaine des Léopards dames Tennis, Nancy Onya, a affirmé qu'elles n'ont pas les équipes appropriées de la part du Gouvernement:

« On nous a demandé d'avoir des tenues appropriées de la nation. Jusque-là la fédération nous a doté que des survêtements et des moyens d'hôtel et restauration, grâce aux efforts personnel du président George Koshi Gimeya. Nous n'avons même pas le drapeau ».

Sans ces équipements appropriés, la RDC risque des sanctions, a precisé Nancy Onya.

« Pour le moment nous devons avoir des tenues appropriées. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, à la première Dame de penser à nous. Nous sommes ici pour défendre les couleurs de la RDC », a declaré la capitaine des Léopards dames tennis, joint au téléphone depuis Kigali.

Et d'ajouter :

«Je suis sûre avec notre l'équipe nationale qui est ici, nous sommes en super forme et nous pouvons faire mieux. Mais, si nous n'avons pas d'équipements et matériels appropriés pour la compétition, nous aurons des sanctions et ça va rabaisser le point, car la RDC est bien classée officiellement. Et nous voulons valablement représenter le pays ».

La Coupe Billie Jean King 2023 est la 60e édition du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines. Cette compétition a démarré ce lundi 5 et prendra fin le 10 juin courant.