Afrique Australe: Sommet de Luanda - La CIRGL salue le déploiement des troupes de la SADC

À l'issue de leurs travaux à huis clos, les chefs d'Etat et chefs de délégation des douze pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (Cirgl) ont pris un certain nombre de résolutions et de recommandations favorables à la République démocratique du Congo (RDC), rapporte la cellule de communication présidentielle.

Selon le vice-Premier ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, le sommet a réaffirmé la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe de Luanda adoptée en novembre 2022 et ajustée à Addis-Abeba en février dernier. Le sommet extraordinaire de la Cirgl a pris acte de la décision de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Sadc) de déployer ses troupes combattantes dans l'est de la RDC, saluant le déploiement des troupes angolaises pour sécuriser le précantonnement et le cantonnement des troupes du M23. Le sommet de Luanda est également revenu sur l'obligation faite au M23 de se retirer réellement des zones occupées pour un précantonnement à Rumangabo, puis le cantonnement au Maniema avant son intégration au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.

Les chefs d'Etat et chefs de délégation ont fixé la date du 23 juin pour la tenue à Luanda de la réunion quadripartite de coordination avec la participation de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la Cirgl, de la Sadc et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, sous l'égide de l'Union africaine. Outre les pays de la Cirgl, le sommet de Luanda connaîtra la participation du président de la commission de l'Union africaine, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour les Grands Lacs ainsi que la cheffe de la Monusco, Bintu Keita.

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accompagné du vice- Premier ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères, du ministre d'Etat à l'Intégration régionale et d'autres experts de son cabinet.