Congo-Brazzaville: Inflation - La flambée des prix à la consommation persiste en 2023

La pression inflationniste touche principalement les produits alimentaires mais également les transports, les produits pharmaceutiques... À en croire la récente note de conjoncture de la direction générale de l'économie(DGE), l'inflation s'accentuerait à un taux de 3,5% cette année, contre 3,0% en 2022.

Le niveau général des prix à la consommation devrait croître en 2023, en raison de la persistance de la crise alimentaire mondiale entraînée par le conflit russo-ukrainien. La note de conjoncture de la DGE, publiée le 31 mai, renseigne sur la situation économique nationale au premier trimestre de cette année.

Le chiffre d'affaires du commerce des produits alimentaires a, en effet, régressé de 7,4%, soit à 26,797 milliards FCFA au premier trimestre 2023, par rapport à 28,945 milliards de FCFA au premier trimestre 2022. Selon la DGE, cette baisse s'explique par la diminution concomitante des ventes des poissons (-0,4%) et de l'ensemble des viandes (-13,0%), y compris la baisse du pouvoir d'achat des ménages et le manque des devises suite à l'application stricte de la nouvelle règlementation de change en Afrique centrale.

Le même rapport souligne une baisse de la production des produits à base de farine de blé, qui figure pourtant parmi les priorités du plan de résilience à la crise alimentaire du gouvernement. Au premier trimestre, a-t-on noté, la fabrication des produits à base de farine de blé a baissé de 23,7% par rapport au niveau atteint au premier trimestre de l'an dernier. « Toutes les composantes de la sous-branche ont connu une forte régression de leur production : pain (-22,1%) ; produits pâtisserie (-29,3%) et beignets (-29,2%) », a précisé la note de conjoncture.

L'augmentation des prix des matières premières, notamment de la farine de blé, justifierait les baisses de production observées. Au même moment, le chiffre d'affaires global des unités de fabrication des produits à base de farine de blé a chuté de 16,6%, passant de 44,664 milliards FCFA au premier trimestre 2022 à 37,260 milliards FCFA au premier trimestre de cette année.

Les mêmes effets ont été observés dans le commerce des produits pharmaceutiques, dont le chiffre d'affaires a régressé de 6,9% en glissement annuel et de 8,6% en variation trimestrielle. Cette contreperformance s'explique par la baisse des ventes des médicaments génériques, des intrants d'analyses médicales et des autres produits, du fait des difficultés rencontrées dans le recouvrement des créances et du paiement des fournisseurs étrangers, suite à la réglementation de change imposée par les autorités monétaires.

La DGE a aussi pointé une évolution mitigée du transport aérien, l'activité aéroportuaire s'est caractérisée globalement par le repli des mouvements d'avions par l'augmentation du tonnage fret et du nombre de passagers. Les mouvements d'avions ont, dans l'ensemble, accusé une baisse de 3,7%, par rapport à la même période en 2022, sous l'effet de la contraction du trafic commercial national (-9,9%).

Publiée par la DGE, la note de conjoncture vise à permettre la prise des décisions économiques des acteurs publics, des partenaires au développement ainsi que des opérateurs nationaux et étrangers. Elle permet également d'apprécier l'exécution de certains programmes socioéconomiques du gouvernement tels que le Plan national de développement 2022-2026 et le Programme économique et financier de la République du Congo avec le Fonds monétaire international.