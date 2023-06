Congo-Brazzaville: Tournoi de tennis « J30 » - La jeunesse mondiale à la conquête des points à Brazzaville

La première compétition internationale des juniors que le Congo abrite a été officiellement lancée, le 5 juin, au pôle tennis de la Fédération congolaise de tennis, devant le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé.

Le tournoi ITF J30 est un bon challenge pour les tennismen venus de tous les quatre coins du monde, car il permet au vainqueur de gagner trente points ITF, qui lui permettront de gravir des échelons à l'échelle mondiale. « Celui qui a zéro point et qui gagne trente points aujourd'hui va se retrouver dans les 900 ou 800 juniors. C'est très important pour les jeunes », a expliqué l'Ivoirien Boniface Papa-Nouveau, assistant de Hugues Henri Ngouélondélé, directeur du tournoi.

La compétition met aux prises les joueurs dont la tranche d'âge varie entre 13 à 18 ans et s'inscrit dans l'agenda de la Fédération internationale de tennis (ITF). « Dans les programmations, nous mettons les noms de tous les joueurs dans un tableau que nous envoyons à Londres. L'ITF fait le tableau et envoie au superviseur qui le publie par rapport au classement de chacun. Il y a des têtes de séries 1 et 2. Si elles jouent bien, elles se rencontrent en finale » , a-t-il ajouté.

Jusqu'au 10 juin vont se produire, sur les différents courts du pole tennis de la Fécoten, en simple et double, les Chinois, les Indiens, les Israéliens, les Néerlandais, les Britanniques, les Japonais, les Américains, les Congolais... « C'est vraiment exceptionnel pour un premier tournoi. Le Congo attire beaucoup du monde. Je pense que pour les prochaines éditions, vous aurez beaucoup de joueurs étrangers », a-t-il indiqué.

Lors des premières rencontres, le bilan des tennismen congolais n'a pas été à la hauteur des attentes. Il y a une classe d'écart, par exemple entre le Néerlandais qui a quitté son pays pour venir au Congo chercher les points et les locaux qui profitent d'un bon sparring parteners pour jauger leur vrai niveau. Laurence Teunissen s'est imposé devant le Congolais Issabe Loemba Mangafou en deux manches (6-0 et 6-1). Le Japonais Eiji Fujita l'a emporté également en deux manches face au Congolais Grace Roger Ngoma Moussoua (6-0 et 6-0). L'Indien Anjann Sai Boorela a pris le meilleur sur De Gloire Jephte Ntsimba en deux manches (6-1 et 6-1). Chadrack Kinkolessa Banzouzi a subi le même sort face à l'autre Indien, Prakaash Sarran, (6-0 et 6-0). L'Israelien Ori Hillel s' est imposé en deux sets devant Marc Andy Kevine Ntsiba (6-0 et 6-0). Jean Paul Gloire Malouta a courbé l'échine face à l'Indien Srivaant Reddy Mummadu (6-1 et 6-1). Le Chinois Zhan Hang Ye a pris le meilleur sur Merveil Bienvenu Roi Hondolo Mossindzaou (6-1 et 6-2).

Michael Bolidard Ibakakomboyo a signé la première victoire congolaise en dominant son compatriote Exaucé Ngouvoulou Makosso (6-2 et 6-1). « C'est déjà extraordinaire. C'est un bon début. C'est aussi une très bonne initiative que la Fédération ait pu nous donner cette opportunité de participer. Je suis très content. Le match n'était pas facile parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Tout se passe dans le mental. Avec cette victoire, j'espère aller le plus loin possible », a souligné le gagnant.