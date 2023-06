Congo-Brazzaville: IXes Jeux de la Francophonie - Alexis Gisaro promet la remise des ouvrages dans le délai

Le ministre d'État en charge des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Muvunyi, a visité récemment les différents sites qui abriteront, à Kinshasa, les 9es Jeux de la Francophonie, assurant qu'ils seront livrés à temps.

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a salué l'avancement des travaux aux stades des Martyrs et Tata Raphaël, estimant qu'ils sont réalisés à 80%, d'après les entreprises qui y travaillent. A cet effet, Alexis Gisaro a, une fois de plus, assuré les Congolais en général et Kinois en particulier que les 9es Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu à la date prévue car les ouvrages seront remis dans le délai imparti.

Notons qu'au site du stade des Martyrs, aucun souci ne se pose. Dans la salle de gymnase jumelée, c'est déjà l'installation des sièges aux couleurs du drapeau congolais. Au stadium des Martyrs, en même temps, le parquet en bois dur est coupé en lames est posé sur un sous-sol. Au terrain annexe du stade des Martyrs, les gradins sont posés et la pelouse naturelle germe en bon état. Au site du stade Tâta Raphaël, dix bâtiments sont déjà montés sur quinze, où il y aura des restaurants, la salle d'accréditation presse et le logement qui n'est pas, d'ailleurs, un grand souci car le site de l'Université de Kinshasa est l'option privilégiée. A la salle de judo et lutte libre, les travaux sont presque au bout et il ne reste que des finitions.

La directrice du Comité d'organisation internationale de la Francophonie, Zeina Mina, qui a accompagné le ministre d'Etat, a indiqué: « Nous faisons confiance au président de la République et au gouvernement... Il y a des grandes évolutions qui répondent aux normes internationales... Côté tennis de table, judo, c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur de la grandeur de la République démocratique du Congo ».

Il sied de noter que le ministre d'Etat en charge des Infrastructures tient à suivre de près l'évolution des travaux dans le temps précis. Sauf changement des dernières minutes, Alexis Gisaro Muvunyi sera derrière ses troupes ce 6 juin.