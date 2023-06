Congo-Kinshasa: Couverture médiatique des IXèmes Jeux de la Francophonie - Le CNJF et B-One signent un accord de partenariat

C'est officiel. Conclus conjointement par leurs représentants, entre autres, Isidore Kwanda Ngembo, Directeur National, et Feza Micka, le Comité National des IXès Jeux de la Francophonie et la chaîne de télévision B-One se sont convenus sur un accord de partenariat portant sur la couverture médiatique des prochaines activités fixées du 28 juillet au 6 août 2023.

Après la RTNC et Télé 50, le Comité National des Jeux de la Francophonie a signé une entente de partenariat avec B-One Télévision pour un bon accompagnement du CNJF et faire connaître à l'opinion publique nationale et internationale le bien-fondé de l'organisation de cet événement sportif et culturel international à Kinshasa et des legs éventuels que ces Jeux laisseront aux jeunes athlètes Congolais et à la communauté estudiantine», a affirmé le Directeur National, Isidore Kwandja, sur ses comptes réseaux sociaux.

Il a poursuivi en indiquant que le Comité National des IXèmes Jeux de la Francophonie veut conclure des ententes avec d'autres chaînes de télévision, radios, presse écrite et avec quelques influenceurs pour une bonne appropriation par l'opinion publique nationale de ces Jeux.