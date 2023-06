Congo-Brazzaville: Santé publique - La campagne de vaccination contre la poliomyélite débute le 9 juin

« Le premier passage de vaccination de riposte à l'épidémie de la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national aura lieu du 9 au 11 juin courant », a indiqué un communiqué du ministère de la Santé et de la Population, rendu public le 2 juin, à Brazzaville. Cette campagne de vaccination a pour but de renforcer l'immunité collective chez les enfants de moins de 5 ans et stopper la circulation du virus de la poliomyélite, souligne le même document.

Au cours de cette campagne, les crieurs sillonneront les quartiers et les lieux de rassemblement. Les mobilisateurs, quant à eux, passeront dans les domiciles afin de sensibiliser les parents. Par la suite, les équipes de vaccination passeront à l'action pour les enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. « Les parents sont invités à faire vacciner tous les enfants. Même s'ils avaient déjà été vaccinés au centre de santé, cette campagne de vaccination vient compléter la vaccination de routine », précise le communiqué du ministère de la Santé et de la Population.

En rappel, la poliomyélite est une maladie virale très contagieuse. Le poliovirus envahit le système nerveux et provoque une paralysie totale par la suite. La maladie se transmet par les selles ou les sécrétions venant du nez, de la bouche d'une personne infectée. Le virus de la poliomyélite peut également être attrapé en buvant de l'eau ou en mangeant les aliments contaminés.