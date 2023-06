Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT va tenir son congrès ordinaire en 2024

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a conduit une délégation de sa formation politique à Beijing, en Chine, du 29 mai au 3 juin dernier. A l'occasion, il a sollicité le soutien logistique du Parti communiste chinois (PCC) pour la tenue, l'année prochaine, du congrès ordinaire de son parti.

Au cours de son séjour de près d'une semaine à Beijing, le secrétaire général du PCT a eu des échanges avec les responsables du PCC, notamment le vice-ministre chargé des Relations internationales et le vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine.

Dans l'un de ses discours prononcés à cette occurrence, Pierre Moussa a sollicité le soutien logistique du PCC pour la tenue, l'année prochaine, du congrès ordinaire du PCT. « Le PCT tient son sixième congrès ordinaire l'année prochaine. A cette occasion, il espère bénéficier de la part du PCC d'une contribution en renforcement des capacités, notamment bureautique, ordinateurs, tablettes comme par le passé », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi qu'il paraît utile de suggérer l'élaboration d'un protocole d'accord liant les deux partis et définissant les domaines de coopération ainsi que des perspectives avant d'ajouter « qu'un programme de formation des cadres du PCT à l'école du PCC s'avère souhaitable ».

Par ailleurs, Pierre Moussa a salué les efforts que déploient les présidents Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping pour le développement économique et le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre leurs deux pays, avant d'ajouter que le PCT et son président soutiennent la vision du PCC et de son président pour un monde multipolaire, en affirmant sans ambages l'existence d'une seule Chine unie et prospère de sa diversité.

« L'année 2024 sera une année essentielle pour nos deux pays, nos deux partis et nos deux peuples, en ce qu'elle marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo », a-t-il indiqué, proposant quelques axes d'action en vue de promouvoir la coopération gagnant-gagnant entre le PCT et le PCC.

Il s'agit, a-t-il noté, des projets ci-après : projet de construction d'un immeuble R+10 à usage commercial ; projet de construction et exploitation d'une clinique médicale et projet de construction et exploitation d'un supermarché. Ces projets une fois réalisés, a-t-il dit, participeront davantage à resserrer les liens de coopération déjà séculaires entre la Chine et le Congo.

En outre, Pierre Mousssa a informé ses interlocuteurs qu'au moment où sa délégation et lui déroulent leur visite, les deux Etats sont en négociation pour le rééchelonnement de leur dette et la relance des projets de développement. « Le voeu du président du Comité central du PCT que je transmets ici est que l'Etat chinois regarde, avec l'attention habituelle, ces deux questions afin que les travaux tombés sous le coup de la crise économique reprennent au Congo », a-t-il conclu.