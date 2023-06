Congo-Brazzaville: Eglise catholique romaine - Les 140 ans d'évangélisation du Congo célébrés

L'épiscopat congolais a commémoré, le 4 juin, à la cathédrale Sacré-Coeur de Brazzaville, les 140 ans d'évangélisation du Congo. La célébration eucharistique a été présidée par le cardinal Michael Czerny, envoyé spécial du pape, en présence de son homologue Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'Etat, Jean Jacques Bouya, représentant le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Tout l'épiscopat congolais et des dizaines de chrétiens catholiques ont commémoré avec faste les 140 ans d'évangélisation du Congo, sur le thème « Le Congo avec Christ hier, aujourd'hui et toujours ». Une occasion pour la mission catholique de faire le bilan de son oeuvre évangélique au Congo commencée officiellement en 1883.

Dans son homélie du jour, le cardinal Michael Czerny, préfet du Dicastère pour le service du développement humain intégral, s'est réjoui du travail abattu par les missionnaires de 1883 à ce jour, lequel a permis à l'Eglise d'accomplir loyalement sa mission de délivrer les âmes et de les conduire sur le chemin de la lumière.

"Nous avons des raisons de nous réjouir des résultats du travail accompli par nos clairvoyants missionnaires qui allaient servir le Christ même dans des situations difficiles, et dont les efforts consentis sont à saluer », a indiqué le cardinal.

Le prélat a insisté sur l'amour du prochain, l'une des valeurs cardinales qu'incarnait Jésus-Christ et qu'il prêchait partout.

« L'amour est le nom par excellence de Dieu car il est lui-même amour et est plus fort que le mal. Dans le livre d'Exode, il est écrit que Dieu manifeste son amour envers le peuple, malgré son infidélité. Il est le Dieu de tendresse et de pitié, plein de bonté, lent en colère et riche en grâce. Dieu nous aime et nous pardonne tous et toujours. L'évangile, selon saint Jean, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », a rappelé l'envoyé spécial du pape François.

Faisant l'historique de l'évangélisation en Afrique centrale, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a précisé que les 140 ans de l'évangélisation du Congo débutée en 1883, constituent la première phase de cette mission sacerdotale qui remonte au XVIIe siècle.

Clôturant la célébration, l'archevêque de Brazzaville, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou a témoigné la gratitude de la mission catholique pour son soutien multiforme à la réussite de cet événement mais aussi l'oeuvre de Dieu tout entière.

La cérémonie a été couronnée par l'ordination de neuf nouveaux prêtres.