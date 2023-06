Congo-Brazzaville: Cours d'état-major interarmées - Les officiers stagiaires visitent la zone militaire de défense n°1

Les officiers stagiaires au cours d'état-major interarmées à l'Académie militaire Marien-Ngouabi de Brazzaville ont visité, il y a quelques jours, la zone militaire de défense n°1. Ils ont été édifiés sur le fonctionnement de cette zone, notamment son organisation, ses missions et tout ce qui est lié à son poste de commandement.

L'Académie militaire Marien-Ngouabi de Brazzaville accueille, depuis quelques mois, la troisième promotion des officiers stagiaires au cours d'état-major interarmées. Ces officiers stagiaires, issus des différents corps des Forces armées congolaises mais également des pays frères, ont effectué un voyage dans la ville de Pointe-Noire, question de parfaire leurs connaissances. Pendant leur séjour, ils ont visité le poste de commandement de la zone militaire de défense n°1, avant de suivre une large présentation de cette ville. Les échanges interactifs ont largement édifié ces officiers stagiaires. « Je suis Ivoirien et suis content de participer au trsoisième cours d'état-major, dans le cadre du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Ce matin, nous avons visité la zone militaire de défense n°1 et suivi une belle présentation de la ville. Cela nous a beaucoup édifiés », a dit le capitaine Bamba Sima, officier stagiaire.

Pour le colonel Armel Eleka Ngombé, directeur du stage du cours d'état-major interarmées, de manière générale, ce stage a eu à apprécier très positivement ce contact et cet échange avec le commandement de la zone militaire de défense n° 1. « Les stagiaires sont sortis richement édifiés sur les connaissances de fonctionnement de la zone militaire de défense n°1, notamment sur l'organisation, les missions et tout ce qui est lié au poste de commandement de cette zone », a-t-il dit.

Notons qu'au cours de cette formation, ces officiers stagiaires sont initiés aux techniques d'état-major, outillés pour le commandement des bataillons et pour le travail en état-major national ou multinational, d'armées ou interarmées. Au sortir de ce stage, ils seront mis à la disposition des états-majors qui se feront le plaisir de les occuper. Ainsi, ils auront à exercer des responsabilités dans un contexte sécuritaire parfois difficile mais qui leur permet de se distinguer et d'amener une contribution essentielle à la sécurisation de la population et à la sauvegarde de l'intégrité du territoire.