Congo-Brazzaville: Basketball - Joe Touomou convaincu des talents congolais

L'expert ayant sillonné le continent reste convaincu qu'en Afrique centrale il y a de meilleurs prospects. Raison pour laquelle il a voulu venir au Congo pour mettre en place, avec la direction technique nationale, une stratégie de travail et de développement des jeunes basketteurs.

Joe Touomou est optimiste quant à la réussite du projet qui, selon lui, pourrait produire d'autres talents comme Serge Ibaka. « Le Congo a toujours été une grande nation de basket. Je suis du Cameroun et je me rappelle des grands joueurs comme Tigam et Mbochi qui ont porté haut les couleurs du pays. Il est temps qu'on donne, après la génération de Serge Ibaka, la chance aux jeunes congolais de porter très haut le drapeau du pays. Cela commence par les entraîneurs. Ce sont eux qui permettent à ces joueurs de grandir dans le jeu », a-t-il expliqué.

Le directeur technique de l'Académie NBA et expert de la Fédération internationale de basketball (Fiba) a profité de son séjour à Brazzaville pour échanger, le 2 juin, au gymnase Etienne-Monga, avec les entraîneurs congolais sur l'amélioration de leurs conditions de travail du point de vue technique et tactique. L'entretien organisé par la Ligue départementale de basketball de Brazzaville a permis aux coaches congolais d'apprendre sur l'entraînement. L'opportunité leur a été offerte d'aller à l'académie qu'il dirige pour apprendre et améliorer leur quotient intellectuel au basket.

Sur le plan pratique, avec les jeunes basketteurs de l'Arise basketball academy, dont le contact a été établi, il a démontré à tel point les enfants ont besoin de l'expertise, de la maturité et de la connaissance de jeu de l'entraîneur pour atteindre le niveau escompté.

La NBA est partout, a-t-il expliqué aux jeunes ayant fait un test pratique, lesquels ont des opportunités à saisir pour pouvoir montrer aux recruteurs, grâce au travail, qu'ils sont les meilleurs de leurs catégories. « Les enfants qui méritaient seront sélectionnés pour jouer à l'académie NBA. C'est un processus. On veut amener les jeunes qui peuvent éventuellement au bout de trois ans pouvoir représenter la nation », a-t-il souhaité.

L'académie Arise basketball a salué l'initiative. Eric Binyio Ndtoungou a, par ailleurs, expliqué que sa structure a débuté ses activités en janvier 2022. Le but étant de créer une plateforme dans laquelle elle accompagne les enfants qui désirent pratiquer le basket en leur donnant les B.A.BA du basket et à terme détecter les talents dans la mesure du possible et créer des passerelles pour que ces jeunes puissent aller ailleurs développer leur talent.

Cette académie compte des jeunes qui jouaient déjà en club qu'elle aide à améliorer leurs capacités. Pendant les vacances et avant que les compétitions ne commencent, les jeunes travaillent à l'académie et regagnent leurs clubs pendant la saison sportive.

« On a une entente avec les clubs, de telle sorte que même pendant la saison, nos jeunes ont deux ou trois jours dans l'académie. Le plus important pour nous est de développer les aptitudes, les connaissances de jeu. Placer les jeunes c'est un travail à moyen et à long terme et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un expert Fiba et d'autres qui sont sur place et nous accompagnent dans ce projet », a commenté le président d'Arise basketball academy.