Congo-Brazzaville: Environnement - La communauté édifiée sur les conséquences de la pollution plastique

Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a organisé, le 3 juin à Brazzaville, un échange sur les questions liées à l'environnement, en prélude à la Journée mondiale de l'environnement célébrée cette année sur le thème « Combattre la pollution plastique », en partenariat avec ses partenaires techniques et financiers.

La Journée mondiale de l'environnement a été célébrée par les Congolais sur le thème « Marche verte du Congo contre la pollution plastique » afin d'initier une grande sensibilisation à l'endroit de la population pour une prise de conscience collective. Elle visait également à l'informer des avancées en matières de protection de l'environnement; de sensibilisation aux défis et enjeux actuels liés à la protection de l'environnement et d'organisation d'une opération de saisie-dissuasive des sachets vendus dans les principales villes du pays; de diffusion des messages de sensibilisation aux abonnés des sociétés de téléphonie mobile relatifs à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la pollution plastique.

La pollution plastique est l'accumulation des déchets composés de plastiques et ses dérivés un peu partout dans l'environnement. Ces polluants sont présents dans l'atmosphère, en mer et dans le sol. Leur accumulation dans le sol, jusqu'à 240 kg par hectare, peut réduire le rendement des cultures de 11 à 25 %. Toutefois, 9% des déchets plastiques sont recyclés, 15% sont collectés pour être recyclés mais 40% d'entre eux deviennent des résidus de recyclage. 19% sont incinérés, 50% sont mis en décharge et 22% échappent aux systèmes de gestion des déchets, doivent être abandonnés dans les décharges sauvages, brulés à ciel ouvert ou rejetés dans les milieux terrestres ou aquatiques.

A cet effet, le programme organise, du 3 au 10 juin, plusieurs activités afin d'encourager les actions nationales de lutte contre le plastique : un échange sur la lutte contre la pollution de plastique et une marche verte partant de la mairie de Makélékélé jusqu'à la place publique du Rotary.

Notons que cette journée a été marquée par des allocutions prononcées par la ministre de tutelle, Arlette Soudan-Nonault, qui a expliqué à cette occasion l'importance du fonds bleu, un projet appartenant aux Etats.

Le coordonnateur résident du système des Nations unies, Chris Mburu, a, pour sa part, lu le message du secrétaire général des Nations unies délivré à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Ce message stipule que les initiatives humaines contre la pollution sont importantes.