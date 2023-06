Congo-Brazzaville: ARTs scéniques - Des jeunes conteurs à l'honneur au Cercle culturel pour enfants

La deuxième édition du concours de poésie en langue maternelle a lieu, le 10 juin, au Cercle culturel pour enfants (CCE) situé au quartier Louessi 2, dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire, Tié Tié.

Initié par Joël Nkounkou, directeur du CCE, le concours répond à la préoccupation de l'Unesco de voir être vulgarisées les langues locales, seule alternative pouvant empêcher leur disparition par manque de praticiens. « Face au danger dû à la perdition et à la disparition de plusieurs langues locales dans le monde en général et dans notre pays en particulier, le CCE a initié, depuis 2020, le concours de poésie en langue maternelle afin de donner la parole à l'enfant », a dit Joël Nkounkou, saluant aussi l'initiative de l'Unesco qui a institué, le 21 février de chaque année, la Journée internationale de la langue maternelle .

La deuxième édition du concours de poésie en langue maternelle réunira une vingtaine de candidats qui interviendront dans neuf langues maternelles du Congo. Ces candidats sont répartis dans cinq catégories, selon leur niveau scolaire : catégorie A (4e et 3e), catégorie B (6e et 5e), catégorie C (CM1 et CM2), catégorie D (CE1 et CE2), catégorie E (CP1 et CP2).

Les poèmes retenus par catégorie sont:

Catégorie A (4e et 3e) : "Le corbeau et le renard"

Catégorie B (6e et 5e) : "Sois prudent"

Catégorie C (CM1 et CM2) : "Les lignes de nos mains"

Catégorie D (CE1 et CE2) :"Les fruits de mon pays"

Catégorie E (CP1 et CP2). : "Mon beau petit frère".

Un jury composé de sept membres primera les jeunes conteurs méritants qui recevront des cadeaux et distinctions à la fin du concours.