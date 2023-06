Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - Nori's Tshany Promis glorifie Dieu par la chanson

Depuis la sortie suivie de la présentation officielle de son album « Exhaler » il y a quelques mois, l'artiste musicien Nori's Tshany Promis ne cesse de glaner du succès tant par la qualité artistique de son travail que par la pertinence des thèmes développés dans son opus.

L'album « Exhaler » comprend sept titres et couronne le travail ainsi que l'abnégation de l'artiste dont la passion pour la musique chrétienne n'est plus à démontrer. De sa voix langoureuse et limpide, il magnifie le Très-Haut, chante sa grandeur et célèbre sa puissance. Né dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo, Nori's Tshany Promis était dès le bas âge promis à un bel avenir en musique. A l'âge de 9 ans, il sert Dieu dans la chorale de son église. Et à 14 ans, il est promu dirigeant de la chorale.

Deux ans plus tard, il intègre une autre chorale plus assise musicalement. Il se perfectionne, élargit son registre et apprend à écrire des chansons. Il accompagne de nombreux artistes musiciens en studio. Désormais aguerri d'une expérience certaine, il décide de faire son propre album en rassemblant ses chansons. Ainsi prend naissance, en 2018, le projet de l'album « Exhaler » qui va connaître plusieurs collaborations dont celle de Fiston Mbuyi et Prince Mbuyi.

En 2022, l'album voit le jour mais ce n'est qu'un an plus tard qu'il connaîtra la grande distribution sans oublier sa promotion sur les plateformes de téléchargement légal. Noblesse communication de Brel Nguimbi y apporte sa part dans la promotion, rendant encore plus visible l'album sur la toile.