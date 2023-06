Tunisie: Le président Saïed s'entretient avec le SG du Conseil de coopération du Golfe

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), Jassim Mohamed Al Badiwi.

A l'issue de réunion avec le chef de l'Etat, le secrétaire général du CCG a déclaré aux médias avoir signé avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l'étranger, Nabil Ammar, un mémorandum d'entente visant à "booster les multiples voies de coopération dans le cadre de consultations politiques, ou dans les domaines économique, d'investissement, culturel et académique".

Cité dans une vidéo publiée sur la page officielle Facebook de la présidence de la République, Al Badiwi a formé le souhait de voir « le mémorandum d'entente prendre corps dans les faits dans les plus brefs délais, à travers des concertations au niveau des hauts responsables des deux parties. »

Il a également indiqué avoir expliqué au chef de l'Etat la teneur de ce mémorandum qui, selon lui, « sera largement bénéfique pour le peuple tunisien frère », faisant part de la ferme volonté du Secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe de promouvoir davantage les relations de coopération avec la Tunisie, au service des intérêts du peuple tunisien et des peuples des Etats du CCG.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République publié sur fond cette visite, le chef de l'Etat a salué la profondeur des sincères relations de fraternité liant deux parties ainsi que la solidité des liens de partenariat fructueux entre la Tunisie et les pays du CCG.

Le président Saïed a saisi l'occasion pour faire part de la volonté de la Tunisie de booster davantage ces relations et de nouer des partenariats prometteurs dans plusieurs secteurs, selon de nouveaux mécanismes et visions fondées sur les valeurs de solidarité et d'entraide, notamment en exploitant au mieux les capacités et les potentialités disponibles de part et d'autre et en bénéficiant autant que possible des expertises et expériences mutuelles, et à travers la reprise du rythme normal de la coopération économique, financière et d'investissement entre la Tunisie et les pays du CCG.