Tunisie: Zarzis - Route RVE 972 - Un état lamentable

Piste non goudronnée et obscure, impraticable dans certains endroits, envahie par les constructions anarchiques et des bidonvilles à louer en été, l'état de la route RVE 972 est lamentable.

La route RVE 972 refait surface. C'est une route classée du ressort du ministère de l'Équipement.

Elle n'a pas été goudronnée depuis sa création, il y a plus d'une trentaine d'années. Le temps passe et les revendications incessantes des citoyens n'ont pas trouvé un bon entendeur, en raison bien évidemment de plusieurs contraintes.

Maintenant que les quatre grands hôtels (Oamarit , Club Sangho , Jektis et Zarzis Hôtel), devant lesquels passe cette route, sont en ruine en plus de la dissolution du dernier conseil municipal, les citoyens pensent que le moment est opportun et reviennent à la charge dans l'espoir de faire renaître la RVE.

Le goudronnage de cette route qui mène du grand port de pêche vers la chaussée romaine en longeant le littoral offre une belle corniche éclairée comme celles de Sousse, Hammamet où Monastir.

L'état de cette route à l'heure actuelle est lamentable. Une piste obscure à tel point qu'elle est souvent fréquentée par les chiens errants, impraticable dans certains endroits, envahie par les constructions anarchiques et des bidonvilles à louer en été, dans d'autres tronçons, et ce, au vue et au su de la commune et de l'apal.

Pis encore, les autres unités touristiques qui n'ont pas fermé leurs portes, y ont installé des parasols et empêchent les moyens de transport et les piétons de passer par cette route. Les interactions ne manquent pas.

D'autre part, les routes projetées qui facilitent le passage des habitants de la route principale vers la plage n'existent pratiquement plus.

Espérons que le ministère de l'Équipement accorde l'importance qu'il faut à ce dossier pour sauver ce qui reste à sauver et surtout à Bennana et Hassi jerbi .