Afrique: Ouverture à Abidjan des travaux de l'Africa CEO Forum avec la participation du Maroc

Abidjan — Les travaux de l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum se sont ouverts, lundi à Abidjan avec la participation du Maroc, autour du thème "Réussir malgré les crises - De 300 à 3000: Comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ?".

Le Maroc participe à ce Forum annuel avec une importante délégation conduite par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, et comprenant notamment le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, du président de la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et du président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi.

Ce plus grand rendez-vous annuel du secteur privé en Afrique (5-6 juin) réunit plus de 1.800 chefs d'entreprises et décideurs publics africains et internationaux, avec pour objectif de relever l'ambitieux défi consistant à transformer la crise en opportunités, rapidement et durablement.

L'Africa CEO Forum accueillera ces participants pour engager une réflexion de fond sur deux défis majeurs à même de permettre au Continent de conquérir sa souveraineté économique dans un contexte de crise et de compétition globale accélérée.

Il s'agit, selon les organisateurs, de la réhabilitation de "l'État stratège" de nature à identifier et à encourager les grandes priorités de croissance du Continent pour s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales, et du soutien aux grandes entreprises qui constituent le fer de lance de la compétitivité future des économies africaines.

"La persistance de l'état de crise auquel nous faisons face met en évidence la nécessité de construire un environnement économique propice à l'émergence d'une nouvelle génération de champions africains, symboles de résilience et d'innovation dans les secteurs fondamentaux, de l'agro-alimentaire à l'énergie en passant par l'intelligence artificielle", a déclaré Amir Ben Yahmed, Président du Africa CEO Forum et CEO de Jeune Afrique Media Group.

"De 300 champions aujourd'hui, nous estimons que ce nombre devrait être porté à 3000 pour véritablement transformer le Continent. Porter la voix d'une Afrique digne et souveraine sur la scène internationale, en suscitant une synergie public-privé sera, une fois encore, le coeur de notre mission", a-t-il ajouté.

L'Africa CEO Forum 2023 sera rythmé par des sessions dynamiques qui permettront aux participants de proposer des solutions susceptibles d'accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains.

Les participants se pencheront également sur des sujets clés: comment mener une transition énergétique adaptée à l'Afrique ? L'impact de l'exploitation minière et de l'agro-industrie, la nécessité pour l'Afrique d'être davantage audible sur les grands enjeux internationaux et les moyens à disposition des entreprises pour s'adapter face à l'inflation.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ainsi que de l'Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani.