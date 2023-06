Maroc: Nairobi - Ouverture de la 2ème session de l'Assemblée d'ONU-Habitat avec la participation du Maroc

Nairobi — Les travaux de la 2ème session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'habitat (ONU-Habitat) se sont ouverts lundi à Nairobi avec la participation du Maroc.

L'assemblée qui se poursuit jusqu'au 9 juin sera axée notamment sur les questions du logement abordable, de l'action climatique urbaine, de la réponse aux crises urbaines, de l'action locale pour atteindre les Objectifs de développement durable et du financement du développement urbain durable.

Dans une allocution d'ouverture, le président kényan William Ruto a souligné que le monde sort d'une pandémie dévastatrice, alors qu'il est aux prises avec une crise économique sans précédent, alimentée par des tensions géopolitiques, notant que cette assemblée est l'occasion de se concerter et de réfléchir à de nouvelles perspectives en matière de sûreté, résilience et durabilité des établissements humains, tel que stipulé par l'ODD 11.

Pour sa part, la directrice exécutive d'ONU-Habitat Maimunah Mohd Sharif a fait observer que "le défi qui nous attend est énorme," estimant que le multilatéralisme est indispensable pour un impact positif et transformateur sur le terrain.

"Nous avons besoin que les États membres accordent la priorité à la coopération nationale et locale comme base d'une transition juste," a-t-elle noté, insistant sur les droits de l'homme et la Charte des Nations Unies en tant que base d'une urbanisation durable.

Le Maroc est représenté à cet événement par une délégation importante conduite par le Secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville - Département de l'Habitat et de la politique de la ville, Youssef Hosni et composée notamment du Secrétaire général du Conseil national de l'Habitat Mohamed Hardouza, de la directrice de l'Urbanisme Badria Benjelloun, de la directrice de la Promotion immobilière Hind Benzha et de la directrice de la Communication de la Coopération et des Systèmes d'information Badiaa Gueroui.

La délégation marocaine comprend également la cheffe de service au sein du Département de l'Habitat Amal Lamssitef, le directeur de l'Agence urbaine d'Agadir Amine Belkacemi, ainsi que le chef de la division du Système des Nations Unies pour le développement au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Anas Alami Hamedane.

La délégation marocaine, prévoit une participation active à cet événement international en prenant part à la session plénière et aux différents événements en marge de l'assemblée, ainsi qu'en organisant un side-event sur l'expérience marocaine en matière de logement social.

Selon les organisateurs, cette 2ème session de l'Assemblée d'ONU-Habitat est l'occasion de lancer un appel au développement urbain durable et à un multilatéralisme efficace pour créer des villes plus vivables, durables et résilientes afin de sortir plus fortes des crises.

Tenue sous le thème "Un avenir urbain durable grâce à un multilatéralisme inclusif et efficace : atteindre les ODD en temps de crise mondiale", cette session réunit près de 5.000 participants, dont plus de 30 ministres, en plus de hauts responsables et experts mondiaux, pour débattre des politiques urbaines mondiales et promouvoir un multilatéralisme inclusif et transformateur.

Elle fournira une plateforme aux États membres et aux parties prenantes pour partager leurs points de vue et adopter des lignes directrices ainsi que des recommandations pour progresser vers la réalisation d'un développement urbain durable.

Le programme de cinq jours comprend un dialogue de haut niveau des chefs d'État, des débats thématiques et des dialogues axés sur l'accès universel à un logement abordable, l'action climatique urbaine, la récupération des crises urbaines, la localisation des ODD, la prospérité et les finances locales.

Plus de 30 événements parallèles présenteront des approches innovantes et des actions transformatrices liées au domaine de l'habitat, tandis qu'un espace exposition permettra à plus de 50 exposants de présenter les meilleurs pratiques dans le domaine de l'habitat et la durabilité, des projets urbains et des solutions de pointe pour relever les défis du logement, des transports, de l'énergie et du changement climatique.