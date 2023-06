Congo-Kinshasa: Ceo Africa Forum 2023 - M. Eric Kalala, Pdg Agl Rd Congo : « Nous accompagnons les champions nationaux… »

interview

A cette édition de Ceo Forum, on parle d'émergence de champions africains. A votre niveau, quelle est votre contribution en Rd Congo ?

Avant tout, de voudrais vous dire que Agl Rd Congo se porte très bien. Nous sommes sur une dynamique de croissance et d'investissements dans une économie en forte croissance La première chose nous sommes un champion national parce que sommes les premiers logisticiens en Rd Congo où nous sommes présents depuis 70 ans. Il y a une réalité pour nous d'être un champion national. Rien ne peut se construire dans ce pays- là sans la logistique. Quand il y a des nouveaux champions quelque part, c'est nous qui permettons leur éclosion dans notre écosystème. Pour optimiser leurs usines, les flux au niveau des opérations.

La Rdc dispose d'un sous -sol dont le développement nécessite de la logistique. Que faites-vous, à ce niveau ?

Nous sommes les premiers partenaires de grands projets miniers et énergétiques qui ont été développement dans le pays. Nous avons accompagné les opérateurs ou les champions nationaux à implémenter leurs projets. Donc quelque part, nous sommes une force de propositions, pour les accompagner les opérateurs et champions nationaux, pour éclore et développer leurs projets à la lumière de notre expérience et de notre expertise.

Et au niveau de la protection de l'environnement ?

Au niveau de la protection de l'environnement, nous sommes très pointilleux sur les normes Qse. Au niveau de la Rse, nous avons plusieurs certifications Iso 9001. Également, nous essayons de mettre nos employés et nos sous–traitants au niveau des qualités requises au plan international.

Des conseils aux entrepreneurs africains ?

Ce que nous préconisons aux entrepreneurs, c'est d'être compétitifs et c'est être assis sur des valeurs et ses compétences. A partir du moment où on connait l' environnement et ses compétence, on est préparé à la compétition qui est une bonne chose. A partir du moment où tout est claire au niveau étatique et qu'on est assis sur ses compétences, la qualité et les avantages comparatifs, on ne peut que gagner

Légende photo : Eric Kalala, Pdg de Agl Rdc : « Ce que nous conseillons aux entrepreneurs, c'est d'être compétitifs… » ( Photo Bm)