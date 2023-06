Sénégal: Situation au pays - La Ligue des imams du Sénégal appelle à préserver la paix et la stabilité

La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal appelle « à la retenue au nom de la paix, de la cohésion sociale et pour l'intérêt supérieur de la nation ». Les membres de cette organisation invitent les acteurs à trouver les voies et moyens permettant de dépasser l'impasse dans lequel se trouve notre pays.

Les membres de la Ligue déplorent « la situation dans laquelle se trouve notre pays et se désole du fait de n'avoir pas été écoutée par les parties aux nombreux différends qui ont conduit à cette situation macabre».

Au vu de l'escalade de violence qui a couté la vie à plusieurs de nos compatriotes parmi les civils et forces de l'ordre, détruisant plusieurs biens publics et privés, La Ligue des imams et Prédicateurs du Sénégal demande à travers un communiqué «au Chef de l'État, de mesurer la situation nationale dans toute sa réalité et d'user de toutes les prérogatives constitutionnelles qui sont les siennes, pour le retour de la paix, de la stabilité dans le pays».

Les membres de cette organisation «recommandent au chef de l'État de poser des actes forts allant dans le sens de la désescalade et de l'apaisement». Ils Invitent les populations à « la vigilance et les manifestants à reconsidérer le droit constitutionnel de manifester qui ne rime point avec la destruction des biens publics et privés ».

La Ligue prie Allah (SWT) de veiller sur le Sénégal, de préserver sa paix et sa stabilité, ainsi que sur l'ensemble des pays de la Ummah et de l'humanité toute entière.