Ile Maurice: L'EDB sera à l'avant-garde pour améliorer l'environnement des affaires

L'Economic Development Board (EDB) consacre l'édition spéciale de sa newsletter au Budget national 2023-2024. On y retrouve le discours prononcé par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, et la mise en exergue des fondamentaux économiques de l'année fiscale écoulée, grâce auxquels le gouvernement réaffirme les stratégies et politiques visant à soutenir la reprise économique et à poursuivre la transformation de Maurice en un pays moderne, pérenne et résilient. Cette édition spéciale propose un résumé des mesures par secteur ainsi qu'une analyse complète de ces mesures sur notre économie.

Dans son message préambulaire, Ken Poonoosamy, Chief Executive Officer de l'EDB, soutient que l'économie mauricienne a connu une reprise plus forte que prévu en 2022, en dépit, entre autres, de la pandémie de Covid-19 et d'autres contraintes telles que les tensions géopolitiques, la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les pressions inflationnistes qui continuent d'affecter les économies du monde.

De surcroît, ajoutet-il, les fondamentaux économiques ont été rétablis à leurs niveaux pré-Covid : une croissance économique établie à 8,7 %, l'investissement direct étranger à hauteur de 27 milliards de roupies, des recettes touristiques à 64,8 milliards de roupies et des exportations de biens et de services d'une valeur supérieure à 320 milliards de roupies.

Pour lui, le présent Budget s'inscrit sur ces fondements pour atteindre des objectifs économiques plus élevés et ambitieux. «Nous misons sur une croissance du PIB à hauteur de 8 % pour l'année fiscale à venir», affirme-t-il. «Les recettes du gouvernement pour 2023- 2024 devraient s'élever à 179 milliards de roupies, tandis que les dépenses sont estimées à 200 milliards de roupies, entraînant ainsi un déficit de 2,9 % du PIB. La dette publique devrait baisser à 79 % du PIB en 2023 et nous prévoyons qu'elle sera réduite davantage à 71,5 % d'ici juin 2024 », ajoute-t-il.

Ken Poonoosamy situe le Budget 2023-2024 dans la continuité des exercices budgétaires précédents. Il le décrit comme un budget inclusif qui met l'accent sur l'aide aux familles, aux groupes vulnérables ainsi qu'aux entreprises, sans perdre de vue la capacité d'adaptation du pays et les besoins à plus long terme dans un paysage économique et géopolitique en constante évolution. Les réformes fiscales constituent clairement la pièce maîtresse du budget de cette année, estime-t-il.

«La restructuration du régime de l'impôt sur le revenu est une réforme fiscale clé et audacieuse visant à restaurer la compétitivité de l'économie et à instaurer l'équité pour les travailleurs. L'impôt sur le revenu sera imposé par le biais de l'application progressive des taux, ce qui entraînera une réduction de l'impôt sur le revenu total payé. La réduction de l'impôt sur le revenu devrait aider à combler les besoins en ressources humaines et à stimuler la consommation. Cela contribuera à une augmentation de 0,6 % du PIB et à la création de plus de 16 000 emplois.»

Pour le Chief Executive Officer de l'EDB, le volet social de ce Budget prend en compte le pouvoir d'achat d'une partie considérable de la population et vise à atténuer les impacts de l'inflation, en offrant un soutien ciblé et des allocations pour amortir les effets de l'augmentation continue du coût de la vie. «D'autres mesures considérables et affirmées ont été annoncées, notamment l'augmentation du seuil du salaire minimum à 15 000 roupies. L'ensemble des mesures sociales devrait contribuer à une croissance de 1,2 % du PIB», remarque-t-il.

Ken Poonoosamy est d'avis que les mesures et les objectifs à long terme, ainsi que les incitations pour que Maurice devienne un acteur incontournable en matière de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), vont contribuer à mettre en avant la pérennité des stratégies futures pour le développement économique, une importance considérable étant également accordée aux politiques contre le changement climatique

«La facilitation des affaires et l'amélioration du climat d'investissement sont d'une importance capitale pour atteindre des niveaux d'investissement plus élevés et maintenir l'élan de la reprise économique. De nouvelles réformes seront mises en oeuvre pour améliorer notre environnement des affaires, notamment par la simplification des procédures d'obtention des permis de travail pour les travailleurs étrangers», fait ressortir le Chief Executive Officer de l'EDB.

Il ajoute que la révision du permis de travail pour les professionnels comblera les lacunes en matière de talents et répondra aux besoins en matière d'emplois et de compétences des entreprises. «Le Budget trace une nouvelle voie pour la formation et la reconversion des employés en se concentrant sur l'ensemble de l'écosystème de l'apprentissage. Le principe du 'silence vaut consentement' est introduit pour assurer un traitement rapide des permis et des licences.»

Ken Poonoosamy voit dans l'innovation un moyen important pour avancer, avec de nouveaux programmes et des améliorations de ceux existants pour stimuler l'innovation et les nouvelles capacités, et améliorer la qualité des entreprises, des PME et de la main-d'oeuvre. «Cela contribuera fortement à sauvegarder notre position concurrentielle face aux nouveaux défis.»

«La révision des cadres juridiques pour renforcer notre secteur des services financiers consolidera davantage notre position en tant que centre financier international réputé et contribuera à attirer davantage d'acteurs internationaux sur notre territoire», affirme-t-il. Avant d'ajouter : «L'EDB sera le pivot de ces efforts et sera à l'avant-garde de l'amélioration de notre environnement des affaires, en conduisant des réformes vers des cadres d'action et des recommandations stratégiques, en facilitant et en attirant les investissements, et en promouvant notre destination en tant que choix privilégié et réputé pour les investisseurs, en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes.»

Si au cours des années écoulées sa résilience a été mise à l>épreuve sans céder, le moment est venu pour Maurice de se positionner pour la reprise et de saisir de nouvelles opportunités de croissance en accord avec la vision à long terme du gouvernement, pour une économie inclusive, à revenu élevé et durable, conclut le Chief Executive Officer de l'EDB.