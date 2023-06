Ile Maurice: Cyclisme - Škoda Tour de Maurice 2023 - Un défi sportif mais surtout organisationnel !

Le Tour de Maurice, l'épreuve phare du calendrier cycliste local passe à une étape supérieure cette année. La 42e édition de l'ère moderne possède désormais le label de l'Union cycliste internationale (UCI 2.2). Si elle sera un sacré défi sportif pour les coureurs mauriciens au vu du niveau de la concurrence, elle le sera surtout du point de vue organisationnel.

Car obtenir la reconnaissance de l'instance dirigeante du cyclisme mondial est très positive pour le cyclisme mauricien mais il y a des critères stricts à respecter. Surtout en ce qu'il s'agit de la sécurité des coureurs. Comme l'a si bien dit le président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), Jean-Philippe Lagane, « nous n'avons aucune marge d'erreur. »

Pour que la compétition se déroule sans anicroche, il faudra que chacun joue son rôle comme il faut. A commencer, évidemment, par la force policière qui aura la responsabilité de s'assurer que le passage des cyclistes ne soit entravé par aucun danger potentiel. Il faudra aussi que les usagers de la route fasse preuve de patience et de compréhension. « Il y va de la réputation de l'île Maurice », insiste Lagane.

Sur le plan sportif, le niveau de ce Tour n'aura rien à voir avec celui des années précédentes. Le tenant du titre et leader de la Team MCB-Maurice, Christopher Lagane, aura affaire à très forte partie. Au sein des équipes professionnelles, il y aura au moins six coureurs qui ont la carrure pour remporter le général. Au sein de la Bike Aid, on retrouve l'Érythréen Dwit Yemane et le Rwandais Eric Muhoza, respectivement septième et quatorzième du général final du Tour du Rwanda cette année. Une épreuve dont on connaît la difficulté. Il y a aussi l'autre Érythréen Natnael Berhane qui sera le leader de l'équipe turque Beykoz-Belediyesi. Le Français de la Team EuroCyclingTrips, Stefan Bennett sera à prendre au sérieux également.

On dit aussi du bien de l'Ukrainien de Terengganu Polygon CT, Anatolii Budiak. La formation amateur britannique Vélo Schils-Interbike ne sera pas en reste avec Max Stedman qui vient de remporter le Tour d'Albanie (22-16 mai), qui est également classé 2.2. L'Anglais a aussi remporte le Tour d'Antalya (2.1) en Turquie en février 2020 et pris part à plusieurs autres courses internationales. On ne peut négliger la sélection d'Algérie menée par l'expérimenté Azzedine Lagab et le Sud-Africain Gustav Basson lauréat du Tour en 2018 et qui a été invité par le Faucon Flacq SC cette année.

Le Directeur Technique National (DTN), Trevor Court, est pleinement conscient de ce qui attend ses protégés. Il demeure confiant en un bon résultat. « Le Tour sera vraiment relevé cette année avec des coureurs ayant participé à de grandes courses. Il n'y a pas de possibilité de se cacher. Si on est fort on est devant et si on l'est pas on se retrouve derrière. Christopher (Lagane) est un très bon coureur et je pense que ce sera le premier vrai test pour lui. Je pense qu'il a une chance de gagner mais il faudra voir comment la course va se développer.

Nous espérons réaliser le meilleur résultat possible. Un top 10 est réaliste et un top 5 serait vraiment très bien. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de viser le plus haut possible. Notre dernière course internationale, le Tour du Bénin a été un désastre dans le sens ou plusieurs coureurs sont tombés malades mais malgré cela, nous avons placé Thibault d'Unienville dans le top 10 au général final. Hanson (Matombé) et lui ont tenu tête aux Algériens, aux Marocains, à l'équipe EuroCyclingTrips. Ils sont toujours en bonne forme. Gregory Mayer est prêt à se sacrifier, Alexandre Mayer est un bon coureur. Notre équipe est forte et Christopher (Lagane) a passé un cap. Il a davantage confiance en ses capacités désormais », analyse le technicien sud-africain.

Il n'y a plus qu'à attendre le début du spectacle !