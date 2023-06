Ile Maurice: Royal Green - Maison de retraite... version «resort»

Le 20 juillet 2021, le leader de l'opposition nous apprenait qu'Avinash Gopee, constructeur et promoteur immobilier proche de Lakwizinn, avait obtenu Rs 350 millions de la MIC pour compléter le projet de Luxury Retirement Village Ltd à Réduit.

Le 29 mai, dans une annonce, la directrice de Royal Green, Kiran Gopee, fait une demande de licence pour opérer une maison de retraite au ministère de la Sécurité sociale. Suivez l'histoire.

Xavier-Luc Duval, expliquait au Parlement, il y a presque deux ans, comment l'Investment Commitee de la Mauritius Investment Company (MIC) avait refusé son aide à Avinash Gopee, lui conseillant d'attendre que les clients se présentent, éventuellement, dans sa villégiature pour personnes âgées, Royal Green, après le confinement. Or, le board de la MIC avait renversé la décision de l'Investment Committee en donnant son accord. Rs 350 millions seront finalement déboursées. En fait, Royal Green n'est pas une maison de retraite, mais un «resort» proposant aussi un investissement immobilier.

Le 9 mai 2023, on apprenait que Mauritius Telecom avait alloué un contrat de soin médical pour ses 2 000 employés à RGT Healthcare (Royal Green), appartenant au même groupe Gopee. Le lundi 29 mai, paraissait un avis dans un quotidien, à la page 31, disant que Kiran Gopee, épouse d'Avinash Gopee, directrice de Royal Green, a fait une demande auprès du Residential Care Homes Board du ministère de la Sécurité sociale pour l'obtention d'une licence pour opérer une maison de retraite à Réduit, Luxury Retirement Village Ltd.

Cette société a été incorporée le 20 octobre 2017 et elle est impliquée dans des Residential nursing care activities e.g. homes for elderly. Son unique actionnaire : NG Holdings LTD qui a, à son tour, comme unique actionnaire Vinash Gopee, plus connu comme Avinash. La clinique RGT (Healthcare) Ltd, elle, a été fondée le 18 octobre 2021. Son actionnaire ? Luxury Retirement Village Ltd et Beacon Pharma Ltd, moitié-moitié

Il existe aussi une Royal Green (Operations) Ltd créée le 14 septembre 2020 et qui est, elle, dans le même créneau que Luxury Retirement Village Ltd à savoir des Residential nursing care activities e.g. homes for elderly. Seul actionnaire : Luxury Retirement Village Ltd. Le contrat passé par MT est avec RGT (Healthcare) Ltd, qui a une activité de clinique médicale.

Toujours est-il que le concept de Royal Green, tel que décrit par Kiran Gopee elle-même sur sa page LinkedIn, il y a deux ans, se décline en une partie immobilière et une partie soins : «Le Centre de Santé de Royal Green a été conçu comme une partie intégrante mais distincte du domaine résidentiel afin de promouvoir une vitalité et une autonomie optimales chez les personnes accueillies en EHPAD. L'objectif de nos soins de santé sont (sic) de permettre aux résidents de disposer d'un lieu de vie personnel et confortable dans un environnement non-hospitalier, ce qui crée chez eux un état d'esprit plus positif pour faire face aux défis que posent la maladie et le vieillissement.»

C'est la société Luxury Retirement Village Ltd, promotrice de Royal Green, qui est propriétaire des biens matériels du domaine et qui a la charge financière des coûts de gestion, d'entretien, d'administration et d'opération de Royal Green, explique son site web.

Ce qui interpelle, c'est que Luxury Retirement Village Ltd n'a pas encore obtenu sa licence pour opérer puisqu'elle vient d'en faire la demande. Il semble que si elle n'a pas encore son permis de maison de retraite, c'est parce que Royal Green a été lancé, le 3 novembre 2022, comme projet immobilier. Quant à la clinique RGT (Healthcare) Ltd, elle a démarré en février, mais a déjà obtenu le contrat de MT. Les deux opèrent dans le même complexe et sont interconnectés.

Toutefois, selon une source, la demande de licence pourrait aussi concerner un nouveau projet, vu le succès de la première partie du projet. On ignore si l'éventuel nouveau projet de maison de retraite sera implanté sur le terrain repris du Mauritius Tamil Cultural Centre Trust et des autres sociétés socioculturelles.

Opération immobilière

En fait, Royal Green vend ses appartements et propose de les mettre à la location aux acquéreurs, location qu'elle gère. Cette opération qui ressemble plus à de la promotion immobilière, a été, rappelonsle, grandement aidée par l'État qui a mis à sa disposition des terrains. Terrains que Gopee loue à 25 % seulement le prix du bail, grâce à un amendement opportun apporté à la State Land Act en 2019. On ne sait pas s'il existe d'autres opérateurs de maisons de retraite qui ont profité de terrain de l'État et/ou qui bénéficient de ce rabais de 75 %. N'oublions pas que le financement du projet de Gopee a été grandement facilité par l'apport de la MIC.

Le prix commence à Rs 7,5 millions pour un appartement d'une chambre, les plus nombreux. Il y a aussi des appartements de deux chambres et des penthouses. Ils sont répartis sur deux blocs de 41 unités chacun. Ces résidences partent vite puisqu'il ne reste plus que 12 appartements d'une chambre en vente. Pour les résidents long terme, s'ajoutent les frais mensuels pour les ser vices de conciergerie, nourriture, accès aux diverses facilités et soins infirmiers de base (Rs 26 100 pour une personne seule, Rs 35 600 pour un couple). Ce prix de vente est le tarif mauricien ou résident. Pour les étrangers, il est de $ 220 000 pour un appartement d'une chambre, car il assure le permis de résidence.

Une ancienne fonctionnaire ne comprend pas trop ce genre de projet de vente de logement à des vielles personnes qui ne les occuperont que pendant quelques années seulement. Il est vrai qu'une fois «libéré», l'appartement pourrait être utilisé ou réservé pour d'autres membres de la famille. Sinon, nous dit notre interlocutrice, «ce sera aux héritiers de se débrouiller pour trouver un preneur».

En fait, les acheteurs peuvent avoir n'importe quel âge, même la vingtaine. Seuls ceux qui y vivent à l'année doivent avoir plus de 50 ans. La location long terme est à Rs 135 000/mois pour une personne seule, Rs 165 000 pour un couple. Royal Green promet un an de garantie de location aux acquéreurs, avec un annual return de 4,6 %. Ce qu'on ne sait pas, c'est si, comme les appartements sont aussi loués comme des chambres d'hôtel, pour quelques nuitées, à des tar ifs supérieurs, le propriétaire reste avec sa location long terme comme revenu assuré ou si Royal Green lui reverse les locations à court terme.

Silver tourisme local

Luxury Retirement Village Ltd a déjà vendu la plupart de ses appartements en majorité aux... Mauriciens. Il n'y aurait qu'un ou deux riches étrangers qui se sont montrés intéressés. Et le ministre du Logement et des terres Steven Obeegadoo qui déclamait le mardi 23 mai, au Parlement : «The hon. Leader of the Opposition is well aware of the promise of Silver Tourism, for instance, for the development of the country!» En réalité, s'il y a du silver dans ce business en or des Gopee, il n'y a pratiquement pas de tourisme.

Comme nous le dit Sheila Bappoo, ancienne ministre de la Sécurité sociale, ces projets semblent plutôt apporter de l'argent à certains au lieu d'un peu de gaieté dans le coeur des retraités. Lorsqu'elle était ministre, il n'a jamais été question d'asté vandé dans les maisons de retraite. «La population vieillissante qui est véritable défi pour le pays est devenue un outil pour faire du business.» Pour elle, ce genre de projet n'est ni plus, ni moins que de la spéculation immobilière.