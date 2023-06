Maroc: Le pays et Malte réaffirment leur engagement à approfondir la coopération économique et commerciale (Déclaration conjointe)

Rabat — Le Royaume du Maroc et la République de Malte ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération économique et commerciale, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Dans une déclaration conjointe rendue publique à l'issue des entretiens, tenus lundi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre maltais des Affaires étrangères et européennes et du Commerce, Ian Borg, les deux parties ont également appelé à saisir les opportunités offertes par les nouvelles chaînes de valeur.

Les deux ministres ont aussi salué l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Malte, tout en réitérant leur volonté commune de les renforcer davantage.

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de tenir la 2ème session de la Commission mixte maroco-maltaise à La Valette, une occasion pour donner une forte impulsion aux relations bilatérales, à travers l'exploration de nouveaux axes de coopération, d'autant plus que les deux pays constituent une porte d'entrée vers les continents africain et européen respectivement.

Par ailleurs, le Maroc et Malte ont réaffirmé la centralité du partenariat historique et privilégié entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne (UE) et soulignent l'importance de ce partenariat stratégique.

Malte a réitéré, à cet égard, son engagement à contribuer à la préservation et au renforcement de ce partenariat stratégique Maroc-UE à tous les niveaux.

Dans cette déclaration, la République de Malte "apprécie le fait que le Royaume du Maroc est un acteur de paix et d'entente entre les nations et a entretenu d'excellentes relations avec l'UE". Les deux pays oeuvrent pour renforcer davantage ces relations, souligne la déclaration.

S'agissant du dossier migratoire, le Maroc et Malte ont exprimé leur détermination à renforcer leur coopération dans la lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains.

Les deux parties ont également convenu de faire face efficacement à la pression migratoire en tant que défi commun et responsabilité partagée, et de renforcer davantage la coopération dans le domaine du retour et de la réadmission.

A ce propos, la République de Malte reconnaît les efforts du Maroc dans la lutte contre la migration illégale et sa présidence en 2023 du Processus de Rabat.