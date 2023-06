Maroc: Noussair Mazraoui - Un statut plus glorieux à l'avenir au Bayern Munich

Le mercato estival du Bayern Munich promet de renforcer la situation de titulaire qu'à occuper Noussair Mazraoui en fin de saison.

L'été s'annonce crucial en termes de transferts, surtout en défense pour le Bayern. Lors d'une fin de saison sensationnelle et mouvementée, Noussair Mazraoui a joué un rôle important. L'international marocain a été titulaire lors des six derniers matchs de la saison en Bundesliga.

Cela a conduit les Bavarois vers leur titre de champions de la ligue. Cependant, il se trouve que le statut de troisième ou quatrième remplaçant de l'ancienne star de l'Ajax ne soit plus d'actualité. Avec un Benjamin Pavard sur le départ et Joao Cancelo qui devrait retourner à Man City, Thomas Tuchel ne peut plus libérer un autre atout défensif à l'image de Noussair Mazraoui.

L'ailier de 25 ans n'a vraiment pas été régulier cette saison avec le club allemand. Il n'a disputé que 27 matchs dont 19 en Bundesliga, signant un but et quatre passes décisives au passage. Souvent remplaçant, Noussair Mazraoui ne représente plus maintenant une alternative, mais un pion autour duquel se fabriquera la défense bavaroise la saison prochaine.

Le Marocain dispose d'un contrat jusqu'en 2026 en Bavière.