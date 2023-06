Afrique: Candidature de l'universitaire Cornel West aux États-Unis - Un caillou dans la chaussure de Biden?

Le professeur de philosophie a créé la surprise lundi 5 juin en se déclarant candidat indépendant. Et comme cet afro-américain est une personnalité marquée à gauche, ce n'est sans doute pas une bonne nouvelle pour Joe Biden.

Cornel West est une personnalité bien connue des milieux intellectuels universitaires américains. À 70 ans, il a déjà un passé politique. Ancien soutien de Barack Obama auquel il a fini par s'opposer en le décrivant comme « une mascotte noire des oligarques de Wall Street », il a soutenu Bernie Sanders lors des deux derniers scrutins. Cette fois, ce passionné de musique annonce dans une vidéo y aller par lui-même

« Je me lance une quête pour la vérité, je me lance dans une quête pour la justice. Et la présidence n'est qu'un moyen de rechercher cette vérité et cette justice comme je l'ai fait toute ma vie. Aucun parti politique ne veut dire la vérité à propos de Wall Street, à propos de l'Ukraine, à propos du Pentagone, à propos des géants de la technologie », a-t-il déclaré.

Et Cornel West renvoie dos à dos Donald Trump, qualifié de « néo-fasciste », et Joe Biden, traité de « néolibéral mollasson ». Lors de la précédente élection en 2020, les deux adversaires étaient très proches dans certains États-clés. Et s'il va jusqu'au bout, Cornel West pourrait coûter de précieuses voix à Joe Biden sur sa gauche.