Congo-Kinshasa: Beni - L'ISC sacré champion du tournoi interuniversitaire de basketball

L'Institut supérieur de commence (ISC) a remporté le trophée du tournoi interuniversitaire de basketball de Beni (Nord-Kivu), après sa victoire sur l'Université officielle Semuliki (UOS). Plusieurs prix ont été remis à tous les clubs qui ont participé à cette édition du tournois, qui précède le championnat de l'Entente urbaine de Basketball de Beni.

En finale allée le samedi dernier, trois petits points avaient séparé l'UOS de l'ISC, soit 67 à 64. Ce dimanche, l'ISC a pris la revanche en renversant l'UOS par 82 points contre 47, dans un match de la finale retour très décisif.

Pour le capitaine de l'équipe perdante, James Fireman, ses coéquipiers n'ont pas démérité mais des problèmes techniques ont été à la base de cet échec :

« Nous ne nous attendions pas à l'échec. Vu que le match d'hier nous l'avons bien passé, nous espérions encore une fois gagner ce match pour être à la place qu'il fallait.

C'est quelque chose qui est arrivé, ce n'est pas que nos jeunes n'ont pas été à la hauteur, non plus dire que notre équipe a été une petite équipe par rapport à l'équipe avec laquelle nous avons joué; parce qu'hier nous avons vraiment été à la hauteur. Et l'histoire a changé aujourd'hui, c'est un peu ça ».

Le capitaine de l'équipe championne, Jey Lumika, a dit sa satisfaction. Selon lui, le jeu collectif a payé pour cette victoire devant un adversaire de taille:

« Surtout le basketball ne se joue pas personnellement, ça se joue en collectif. Voilà pourquoi on a joué tous, il y a eu des passes, tout le monde a assuré. Ça n'a pas été facile pour aujourd'hui parce que on a été battu hier par un score médiocre. Mais aujourd'hui, on a vraiment assumé, on a tout donné ».

Chez les dames, en finale allée comme retour, les dames de l'ISC ont battu celles de l'UOS par 19 points contre 10 et 21 contre 15.