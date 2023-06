Sénégal: Politique - F24 annonce une série de manifestations les 9 et 10 juin prochain

Lors d'un point de presse tenu ce lundi 5 juin 2023, le mouvement des forces vives de la nation-F24 compte tenu de son plan d'action invite les sénégalais à se mobiliser pour participer aux séries de manifestations dont il projette organiser les vendredi 9 et samedi 10 juin prochain. Ces manifestations, d'après son coordonnateur, Mamadou Mbodj, permettront à tous les citoyens soucieux du triomphe de la vérité de pouvoir manifester leur engagement pour la paix...

« F24 invite les sénégalais à se mobiliser à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d'action dont les premières auront lieu les vendredi 9 et samedi 10 juin 2023 », a annoncé lors d'un point de presse son coordonnateur. Selon Mamadou Mbodj « Il s'agira de la part de tous les citoyens soucieux du triomphe de la vérité, de se mobiliser pour manifester leur engagement pour la paix et la satisfaction des points constitutifs de la charte du F24. »

Levée immédiate du blocus du domicile d'Ousmane Sonko

Par ailleurs « F24 exige la libération de tous les détenus politiques et appelle le président Macky Sall a crée les conditions de la désescalade par la levée immédiate du blocus du domicile de Ousmane Sonko et par la prise de mesures allant dans le sens de préserver la paix civile en lieu et place de l'acharnement dont ce dernier est victime », exhorte le mouvement des forces vives de la nation- F24.

Aussi préviennent Mamadou Mbodj et Cie, « il est temps que monsieur Macky Sall et ses camarades comprennent que F24 et les sénégalais ne lui laisseront pas faire de Ousmane Sonko, la troisième victime de leur sport favorable, une sélection des candidats à la présidentielle de 2024... »

Me Moussa Diop : « Les pickups des nervis ont pris départ devant le siège de l'APR »

Réagissant sur la conférence de presse de la police, Me Moussa Diop, président du parti AND GOR YI JOTNA (AG/Jotna) déclare qu'elle a été tenue à partir des données dictées par des politiques. S'agissant des nervis, le président du parti AND GOR YI JOTNA (AG/Jotna) a révélé qu'ils ont été recrutés, armés. « Ils ont reçu des pickups et des armes pour tirer sur la population. Pourtant, ces pickups ont pris départ devant le siège de l'Apr. Que le procureur me convoque j'ai les images. Qui est-ce que ces voitures font là-bas ? s'interroge-t-il avant de poursuivre : « nous sommes en train de monter des dossiers pour traduire ces crimes devant la CPI. Nous avons un contrat de 45 milliards et nous attendons qu'ils nous disent où sont ces armes ? ».

Sur le troisième mandat, »le président Macky Sall avait dit que ceux qui avaient voté le oui savaient qu'il peut se présenter en 2024. » Ce que Me Moussa Diop a balayé d'un revers de main pour dire : « j'ai voté le oui et s'il nous avait dit qu'en le votant il aura un autre mandat en 2024 on n'allait pas voter. C'est archi faux. C'est de l'escroquerie politique. Par ailleurs, j'invite les chefs religieux à parler. Il faut qu'ils parlent avant que la situation ne dégénère ».