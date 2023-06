Sénégal: Manifestations meurtrières au pays - Abdou Karim Fofana parle d'«activités criminelles »

Ministre du Commerce et porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana s'est prononcé sur les «individus armés » visibles dans les manifestations survenues, ces derniers jours, à Dakar et dans d'autres localités du pays. Et c'est pour préciser que c'est différent des manifestations politiques qu'il juge légitimes.

« Il n'y a pas de flou quant à la nature des événements en cours. Des individus parlant une langue étrangère et brandissant des armes ont été identifiés. Il est essentiel de ne pas confondre ces actes criminels avec les manifestations politiques légitimes », a fait savoir M. Fofana. Il a, en outre, rappelé qu'il est désormais impératif de faire la distinction entre les protestations politiques légitimes et les activités criminelles, afin de rétablir l'ordre et la stabilité au Sénégal. « La situation actuelle nécessite une vigilance accrue de la part de tous les acteurs concernés et un engagement commun pour préserver l'intégrité de l'État et le bien-être de ses citoyens », a-t-il estimé.

Poursuivant, M. Fofana a confié que les violences observées récemment sont « inhabituelles », avec des groupes organisés qui ne correspondent pas au profil des manifestants traditionnels. Il a souligné aussi que dans certaines communes, les habitants se sont organisés pour protéger les marchés et les infrastructures, en collaboration avec les autorités locales et les forces de l'ordre.

Face à ces événements inquiétants, le porte-parole du gouvernement a déclaré sur les ondes de Rfm, qu'il est « crucial de ne pas tomber dans la diversion et de discerner entre les manifestations politiques légitimes et les activités criminelles ».

Abdou Karim Fofana a informé que « des témoignages ont rapporté la présence de personnes armées et cagoulées, ainsi que des mouvements inhabituels de personnes hébergées dans des maisons. Tout ça on essaie de l'assimiler à des nervis. On ne parle pas d'une personne qu'on aurait vu dans la voiture de police, tout ça c'est de la diversion. On ne peut pas faire partie de la police et tirer sur des policiers. Arrêtons quand même ! L'heure actuelle est préoccupante, arrêter ces diversions », a pesté le porte-parole du gouvernement.

Ainsi, Abdou Karim Fofana a appelé à la raison et à la responsabilité sur les réseaux sociaux, en rappelant que la situation concerne l'ensemble de la nation sénégalaise et non des parties spécifiques ou des zones en conflit. « La préservation de l'ordre public et la sécurité des Sénégalais demeurent les priorités absolues des forces de défense et de sécurité. L'objectif est de permettre à la population de mener ses activités quotidiennes en toute quiétude, tout en mettant fin aux tentatives de déstabilisation des services publics et des infrastructures essentielles ».

Lors de ces manifestations, les autorités en charge de la défense et de la sécurité ont mobilisé des équipes spéciales, composées de policiers en civil et en uniforme, du GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) et de la gendarmerie nationale, afin de maintenir l'ordre et la sécurité sur le terrain.