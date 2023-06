Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 Juin 2023

Sénégal : Réconciliation et apaisement - Macky Sall en visite nocturne chez le khalife général des Mourides

Le président Macky Sall a effectué dans la soirée une visite privée, le lundi 05 juin chez le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, renseigne l'APS. Le chef de l'État, qui subit une forte contestation d'une partie des Sénégalais, s'est entretenu avec le maître religieux dans sa résidence à Darou Minane. Pour l'heure d'autres informations ne sont pas encore révélées sur cette rencontre.

Mali : Lutte contre l'insécurité - L'armée neutralise 67 terroristes durant le mois de mai 2023

La direction de l'information Publique des armées a fait le bilan le lundi 5 juin 2023 des opérations militaires de lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire national. Selon la DIRPA, 67 terroristes neutralisés, 62 t interpellés 6 PKM, 51 PM, 4 LRAC, 6 fusils de chasse, 4 véhicules récupérés. Aussi 48 motos 15 engins improvisés, 15 plots terroristes ont été détruits et 20 militaires Maliens blessés dont un mort durant le mois de mai 2023 La DIRPA a informé également les hommes de média de la sécurisation des élections prochaines par deux opérations à savoir l'opération Kilekoura qui s'étendra de Ségou à Kidal et de l'opération Fouran Kadhafi qui s'étendra de Bamako à Kayes. (Source : abamako.com)

Côte d'Ivoire : AFRICA CEO FORUM AWARDS 2023 - Des champions de la croissance africaine récompensés

Chaque année, les AFRICA CEO FORUM AWARDS récompensent les dirigeants, entreprises et investisseurs dont les performances ont fortement contribué à la croissance africaine. Depuis 10 ans, ce sont plus de 250 entreprises et fonds d'investissements africains et internationaux et plus de 50 CEOs, figures emblématiques de la vitalité économique africaine représentant l'ensemble du continent, qui ont été nominés.

Cette année, la remise des prix a eu lieu lors du dîner de gala de l'AFRICA CEO FORUM, organisé le lundi 05 juin à Abidjan. Au total, 22 nominés concouraient au sein de cinq catégories : CEO of the year, Disrupter of the year, Gender leader, Local Impact Champion et African champion. Pour chaque catégorie, un jury prestigieux, pluridisciplinaire, composé de professionnels et d'experts du secteur a eu la tâche de départager les candidats (Source : Presse locale)

Burkina Faso : Balé - Deux personnes meurent frappées par la foudre

Un homme et une jeune fille ont trouvé la mort dans la soirée du dimanche 4 juin dans le village de Ouahabou (commune de Boromo) après avoir été frappés par la foudre sous une grande pluie. Les deux victimes sont mortes sur place. Une 3e personne atteinte aussi par la foudre a survécu et a été évacuée au centre médical de Boromo. Selon des sources locales, les faits se sont produits dans des quartiers différents du village de Ouahabou, mais au même moment. La jeune fille, âgée de moins de 20 ans, devait se marier le jeudi 8 Juin prochain. Cette pluie a aussi fait de nombreux dégâts matériels dans la commune de Siby avec plusieurs maisons et hangars de commerce décoiffés, des rues inondées et des installations de la Sonabel endommagées. (Source : Aib)

Guinée : Maison Centrale - Le régisseur, le médecin chef…suspendus

Le régisseur de la Maison Centrale de Conakry, le médecin chef de la même prison ainsi que d'autres Agents de l'Administration Pénitentiaire ont été suspendus pour manquements graves à leurs obligations professionnelles. Ils ont été suspendus par le garde des sceaux et poursuivis pour des faits présumés de complicité d'évasion de Monsieur Ibrahim AKHLAL, placé sous mandat de dépôt le 27 décembre 2022 pour des faits faux et usage de faux en écritures publiques et complicité. (Source : africaguinee.com)

Togo : Réformes des finances publiques- Le FMI et l'Ue sur un projet de 1,8 milliard FCFA en faveur de Lomé

L'Union européenne va injecter 1,8 milliard FCFA (3 millions d'euros) dans un projet de développement des capacités conçu par le FMI, et dénommé "Renforcement de la Gestion des Finances publiques ». L'initiative sera mise en œuvre sur la période 2023-2026 par l'institution financière basée à Washington, avec le soutien financier de l'UE. Elle vise à renforcer les pratiques dans les domaines du budget-programme, ainsi que de la gestion des finances publiques vertes, des investissements publics et des risques budgétaires, indique le FMI. Et globalement, à aider le Ministère togolais de l'Économie et des Finances à mettre en œuvre des réformes clés dans la gestion des finances publiques (Source : Alome.com)

RCA : Économie - La Russie a effacé des dettes souveraines pour inciter des pays africains à acheter des armes russes

La Russie est de longue date le premier fournisseur d'armes sur le continent africain, et de loin. Sur la période 2017-2021, 44% des importations venaient de Russie, contre 17% des États-Unis, 10% de Chine et 6% de France. Dans une étude, le centre belge Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (Grip) s'est penché sur l'évolution de ces liens commerciaux. Et constate que malgré l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, les fournisseurs russes demeurent très bien implantés. (Source : Rfi)