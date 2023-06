Burkina Faso: Affaire Lookman, Alain Alain, Zaïda, Lota... - Le procès n'a pas eu lieu hier

C'était finalement une fausse alerte. Le procès de responsables d'OSC et de journalistes déposés à la MACO pour des faits d'association de malfaiteurs, de divulgation de fausses informations et d'incitation à un attroupement armé ou non armé, n'a pas eu lieu le 5 juin 2023 comme l'indiquaient des informations sur les réseaux sociaux et dans des médias. Sur place au TGI Ouaga 1, les noms des prévenus ne figuraient pas sur le rôle.

Il se murmurait que le procès en matière de flagrant délit de responsables d'Organisations de la société civile (OSC) et de journalistes qui ont récemment été interpellés puis placés en garde-à-vue avant d'être finalement déposés à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), allait s'ouvrir le 5 juin 2023 au niveau du Tribunal de grande instance de Ouaga 1. A cet effet, les journalistes ont pris d'assaut le tribunal au jour-J, dès 8h. Jusqu'à 9h, les hommes et femmes de médias n'avaient aucune nouvelle sur la tenue effective de l'audience y relative. Mais, des signes montraient que le procès n'aurait pas lieu car en faisant le tour des différents tableaux d'affichage,

il n'apparaissait sur aucun rôle les noms des prévenus parmi lesquels il y a Marcel Tankoano du M21, Abdoul Karim Baguian dit Lota, Pascal Zaïda (les deux derniers sont des ex-députés de l'Assemblée législative de Transition sous le MPSR 1), Désiré Guinko, (ancien chargé de mission à la présidence du Faso sous Roch Kaboré) ainsi que Boukari Conombo, Lookman Sawadogo et Alain Alain d'Oméga médias.

Aux dernières nouvelles, il semblerait que le dossier a été scindé en deux. Il y a un groupe pour lequel l'affaire sera jugée comme un flagrant délit et un autre dont l'instruction suit son cours. Et jusqu'au moment où nous traçons les dernières lignes de cet article, le parquet n'a pas communiqué de date sur la tenue de ce procès.

En rappel, il est reproché aux prévenus dans cette affaire des faits d'association de malfaiteurs, de divulgation de fausses informations et d'incitation à un attroupement armé ou non armé.