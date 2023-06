Algérie: Président du MSP - Appel à renforcer le front interne face aux mutations en cours

ALGER — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif a appelé, lundi à Alger, au renforcement de la cohésion nationale et à la consolidation du front interne afin de faire face aux mutations en cours.

"Pour la prochaine étape, nous aurons besoin de renforcer la cohésion nationale et consolider le front interne pour anticiper toutes les mutations et en tirer profit en faveur de notre pays, de notre économie et de notre stabilité, à même de permettre à notre pays de jouer un rôle axial dans la région et de par le monde", a affirmé M. Abdelali Hassani Cherif dans une déclaration au sortir de l'audience que lui a accordée, à sa demande, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette audience s'inscrit dans le cadre de "la démarche axée sur la concertation et le dialogue avec les partis politiques et les personnalités nationales", a poursuivi le même responsable, rappelant qu'il occupait le poste de président du MSP depuis le dernier congrès du parti.

La rencontre a, également, permis d'évoquer les volets ayant trait au service du citoyen et à la préservation du pays de tous "les défis, internes ou externes, liés à la situation régionale et internationale ayant un impact sur l'Algérie qui aspire à être une force axiale sur la scène internationale", a-t-il encore ajouté.

Le président du MSP a relevé, dans ce sens, les efforts déployés par l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et des causes justes, à l'instar de la cause sahraouie.

L'audience s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed Ennadir Larbaoui.