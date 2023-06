Algérie: Les infrastructures sportives sont des 'acquis à préserver et à valoriser'

ANNABA — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a souligné lundi à Annaba que les infrastructures sportives dont le pays s'est doté, dans toutes les disciplines, représentent des "acquis qu'il faut préserver et valoriser".

Inspectant un certain nombre d'installations sportives dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya d'Annaba, en prévision des Jeux panarabes prévus en Algérie en juillet prochain et dont une partie se déroulera dans l'antique Hippone, le ministre a souligné que l'effort national visant la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures sportives et la levée du gel de plusieurs autres "doit nécessairement s'accompagner d'une culture de préservation et de valorisation de ces acquis".

M. Hammad a ajouté, dans ce contexte, que l'installation sportive est destinée à servir la jeunesse et le sport, et son utilisation doit répondre à l'impératif de "promotion du sport et de création d'une dynamique dans les différentes disciplines sportives".

Lors de son inspection des stades du 19-Mai 1956 et du colonel Chabou, au chef-lieu de wilaya, infrastructures ayant récemment bénéficié d'opérations de réhabilitation, le ministre de la Jeunesse et des sports a estimé que la qualité de ces installations est "un motif de fierté pour le sport algérien".

Il a rappelé, dans ce contexte, que l'expérience acquise par la wilaya d'Annaba en matière d'organisation d'événements internationaux et continentaux, à l'exemple du Championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) et de la CAN U-17, fait que cette wilaya est "parfaitement prête à recevoir les invités de la prochaine manifestation arabe et à mettre en place les conditions requises pour le bon déroulement des compétitions programmées".

Le ministre a également inspecté la salle omnisports d'Annaba, d'une capacité de 3.000 places, où il a promis de remédier aux lacunes constatées pour "permettre à ce type d'installations d'accueillir des manifestations sportives internationales dans de nombreuses disciplines".

M. Abderrahmane Hammad a insisté, à chacune des étapes de sa visite, sur l'importance de valoriser les installations sportives à travers leur utilisation optimale, de sorte à permettre aux jeunes une pratique conforme aux normes techniques des sports individuels et collectifs, tout en créant une dynamique à même de favoriser l'émergence et l'accompagnement des jeunes talents dans les différentes disciplines sportives.