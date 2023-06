Algérie: Intempéries/Laghouat - Krikou et Belmehdi présentent les condoléances du Président de la République

LAGHOUAT — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs respectivement Kaouthar Krikou et Youcef Belmehdi ont transmis lundi dans la commune de Gueltat Sidi Sâad dans la wilaya de Laghouat, les condoléances du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune à la famille du défunt Lakhdar Akkari victime des dernières intempéries enregistrées dans la région.

Mme Krikou a souligné que "le président de la République assure toujours que les hautes autorités du pays sont aux côtés des citoyens dans de pareilles rudes circonstances", avant d'ajouter que "le gouvernement et le peuple partagent la tristesse et le chagrin de la perte avec la famille du défunt".

De son côté, M. Belmehdi, a indiqué que "la victime compte parmi les Chouhada".

Une aide de solidarité a été, à l'occasion, remise au nom du Président de la République, à la famille du défunt.

Le défunt Lakhdar Akkari, un sexagénaire père de cinq enfants et cadre au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, est mort par noyade emporté, dans sa voiture, par les eaux pluviales en furie de Oued-Touil entre les deux communes d'El-Beida et Gueltat Sidi Sâad la nuit de samedi à Dimanche.