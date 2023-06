Algérie: Boughali met l'accent sur l'importance de faire face aux défis environnementaux

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a mis l'accent lundi sur la responsabilité à assumer en matière de préservation de l'environnement, et insisté sur l'importance de faire face aux défis environnementaux qui s'imposent.

M. Boughali présidait l'ouverture d'une séance plénière symbolique, organisée sous le slogan "Ensemble pour éradiquer le plastique" à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin) consacrée aux questions orales à nombre de membres du gouvernement par des élèves des cycles primaire et moyen.

A cette occasion, M. Boughali a annoncé le lancement du projet de tri sélectif des déchets au niveau de l'APN par l'Agence nationale des déchets (AND), expliquant que les revenus issus de la vente des déchets récupérés (couvertures et plastique) dans le cadre de ce projet à caractère "caritatif et humanitaire" seront destinés aux associations activant dans le domaine d'aide aux enfants atteints de maladies rares.

Pour sa part, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab, a souligné la nécessité d'accorder "un intérêt particulier à l'environnement et à la lutte contre toutes les formes de pollution en vue de réaliser le développement durable", relevant "l'importance de l'enseignement et de l'éducation sur les principes et les valeurs environnementaux des enfants, les jeunes de demain".

Dans le même sillage, la ministre des Relations avec le parlement, Basma Azouar a évoqué "la contribution du pouvoir législatif et exécutif dans l'élaboration et l'application des lois relatives à l'environnement", rappelant "le pouvoir conféré par la Constitution aux députés en matière de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre et de l'application par le gouvernement des lois et politiques tracées dans le domaine environnemental".

Répondant aux questions des élèves, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a affirmé que son secteur "oeuvre d'arrache-pied afin de mettre un terme à la pollution marine et de protéger les espèces marines à travers la sensibilisation des pêcheurs à l'importance de les préserver, et par conséquent, préserver leurs sources de revenus, en sus d'encourager l'expérience de la collecte des déchets accrochés aux filets des pêcheurs en les déposant au niveau des ports pour éviter de les remettre au large".

Pour sa part, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a insisté sur l'importance de l'éducation et des bonnes pratiques dans la vie quotidienne de l'enfant.

Répondant aux interrogations des élèves concernant l'opération d'épuration et de traitement des eaux usées, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a évoqué les étapes de l'opération d'épuration des eaux, soulignant la dimension économique et stratégique de cette opération.

De son côté, la SG du ministère de l'Education nationale, Dina Lila Soualili, a fait état de "l'introduction de nouveaux cours dans les matières de l'éducation civile et des sciences de la nature et de la vie sur des thèmes de la nature et des êtres vivants dans la lutte contre les changements climatiques".

Pour rappel, cette plénière, organisée par l'APN en coordination avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, a été ponctuée par l'organisation d'une exposition des institutions sous tutelle pour la présentation de leurs missions économiques.

Cette rencontre, qui a été présidée par une collégienne, a vu la participation d'élèves de différentes classes et cycles de l'enseignement qui ont apprécié cette initiative organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance (1 juin de chaque année).