Tunisie: Lancement officiel du projet Swafy | Les trois volets du projet Swafy

Le projet Swafy permettra de renforcer et contribuer à la pérennisation des dispositifs déjà mis en oeuvre par l'Anpr et qui ont fait leur preuve en termes de retombée scientifique et surtout d'interaction fructueuse entre la recherche et son environnement socio-économique.

Dans ce même cadre, Swafy soutient la formation au niveau des nouveaux métiers d'appui à la recherche et de transfert de technologies, mais également les porteurs de projets qui souhaitent créer leur start-up.

Dans un second volet, Swafy constitue une opportunité pour promouvoir une jeunesse attachée à la science, capable d'innover et d'entreprendre, via un accès équitable.

Dans ce cadre, le projet prévoit plusieurs actions pertinentes à l'instar de la restructuration et la création de clubs et espaces de créativité, l'organisation d'un concours national de créativité pour les associations et les start-up, la création de la plateforme de clubs et associations de créativité, l'institutionnalisation du statut de clubs de créativité et le développement du manuel de gestion de clubs de créativité, l'organisation de la foire de créativité, le renforcement de la dissimilation scientifique dans les régions et l'introduction d'un cursus de formation sur la culture scientifique.

En ce qui concerne le troisième et dernier volet, Swafy renforcera le rôle des jeunes dans toute leur diversité dans la définition des politiques publiques science-technologie-innovation et dynamisera le tissu associatif jeunesse-science en promouvant en même temps l'égalité du genre via le "Débat national sur la science". Ce débat, qui s'étend sur une année, portera principalement sur le modèle de gouvernance de la science, de la recherche et de l'innovation, les modes d'enseignement sur les trois niveaux (primaire, secondaire et universitaire), l'adéquation de notre système avec les normes internationales et les besoins de notre pays et l'apport ainsi que le rôle de la diaspora dans cette approche. Il sera clôturé par un "Congrès national jeunesse-science".