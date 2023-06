Madagascar: Route Nationale 44 - Moramanga-Vohidiala se fait en trois heures

Ayant quitté Moramanga à 10 heures 40 minutes, on a franchi le passage à niveau de Vohidiala à 14 heures 05 minutes. Avec un temps de pause, récréation pour les connaisseurs, une pause déjeuner de 30 minutes à Andaingo, une durée de 3 heures 25 minutes a été le temps nécessaire pour joindre les deux localités de la région Alaotra Mangoro en taxi-brousse, expérience vécue le weekend de la Pentecôte.

Sans rouler à tombeau ouvert mais comme un « besisika » qui nage sans problème sous l'eau, les usagers de la RN 44 laissent derrière eux le mauvais souvenir de la route boueuse par temps de pluie et les poussières suffocantes par temps sec. Le gros du travail est déjà fait, il ne reste plus qu'à bitumer le trajet de 29 km entre Amboasary et Andaingo, dont une grande partie a déjà été réalisée.

« J'ai parcouru pas mal de routes nationales à Madagascar, la RN 44 figure parmi les meilleures réalisations. Avant, on couvrait cette distance en 4 à 6 heures, voire même une journée par temps de pluie. Le pari du chef de l'Etat Andry Rajoelina de terminer cette route nationale d'ici fin juin est gagné et je tiens à le remercier vivement », confie Dominique Rafalimalala, passager de la coopérative FIFIZAM.

Méfiance

Quant à Dossenos Ravoninjatovo, chauffeur de voitures utilitaires, il n'a pas caché sa joie: «Avant nous étions obligés de dormir en route, par temps de pluie, surtout du côté d'Ambodirano et d'Ambohimena, à cause de l'état de la route, maintenant, le cauchemar s'est changé en rêve magnifique et une réalité à raconter aux générations d'Antsihanaka, merci monsieur le Président Andry Rajoelina ».

Le calvaire que vivaient les usagers de la RN 44 dès le passage par Marovoay est fini. Maintenant avec le bel état de la route, la méfiance est de mise pour éviter les accidents. La réalisation de ce projet présidentiel ne sera que bénéfique sur tous les plans. Le problème de la collecte et de la circulation des produits agricoles ne se pose plus. La concurrence sera loyale et le monopole cessera avec la facilité d'accès. Pour pérenniser cette belle infrastructure, l'Etat malgache doit ouvrir aussi le réseau ferroviaire MLA (Moramanga-Lac Alaotra).