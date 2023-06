Angola: L'AECIPA veut que les banques commerciales financent des prestataires de services

Luanda — Le président de l'Association des prestataires de services de l'industrie pétrolière angolaise (AECIPA), Bráulio de Brito, a défendu à Luanda la nécessité pour les banques commerciales de financer les entreprises du secteur, de les autonomiser et les rendre plus robustes.

S'adressant à l'ANGOP, concernant le régime juridique du contenu local, il considère préoccupante la capacité financière inexistante des entreprises nationales à pouvoir évoluer à la hauteur des grandes entreprises expatriées.

« Ce que nous aimerions, dans un scénario idéal, c'est d'avoir des banques en complément des fonds immobiliers qui émergent dans notre pays. Nous ne pouvons pas travailler exclusivement avec l'un ou l'autre, la banque, de par son rôle et sa présence dans notre secteur et dans l'économie nationale, doit toujours être un partenaire, dans le cas des entreprises prestataires de services, mais aussi des fonds immobiliers », a-t-il dit.

Bráulio de Brito a fait savoir que l'AECIPA crée une plate-forme de communication, créant des mécanismes d'opportunité, "que ce soit en termes bancaires, ou en termes de fonds de valeurs mobilières qui émergent, ou d'autres qui sont en cours de création, afin que nous puissions vraiment avoir cette introduction d'amélioration de la capacité financière des entreprises ».

Il a ajouté qu'avec l'introduction de la finance, les entreprises pourront être suffisamment robustes technologiquement et "ainsi pouvoir être compétitives, car sans compétitivité nous n'avons pas de services efficaces, ce qui nous oblige à toujours revenir à l'efficacité et à l'efficience des entreprises étrangères".

Selon lui, les entreprises nationales doivent être plus compétitives, plus efficaces, "ce qui se traduit par une plus grande capacité financière pour être, ensuite, capables de rivaliser avec le marché et de fournir ce service d'excellence qui est demandé, non seulement au nivesu du secteur du pétrole et de gaz secteur, mais au niveau de n'importe quelle industrie ».

L'AECIPA compte plus de 170 membres et s'attache à rester la voix du secteur et le principal partenaire du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, des sociétés d'exploitation et de tous les autres agents gouvernementaux et autres qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la bonne performance de l'industrie pétrolière angolaise, en soutenant le développement social et économique de l'Angola.