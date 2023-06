Angola: Le Festival du film Dakhla rend hommage à Zezé Gamboa

Luanda — Le cinéaste angolais Zezé Gamboa a été honoré, samedi, lors de la 11e édition du Festival international du film de Dakhla, pour ses réalisations dans le monde cinématographique à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

L'hommage à Zezé Gamboa a eu lieu lors de l'ouverture du festival avec la projection de ses deux films "O Herói" et "O Grande Kilapy", tous deux produits par le portugais Fernando Vendrell.

Pour cette raison, dans une note envoyée lundi, à l'ANGOP, le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a félicité le cinéaste, se disant satisfait du rôle pertinent qu'il joue en faveur du septième art dans le pays. .

Filipe Zau a dit qu'il espérait que le niveau de performance du parcours de Zezé Gamboa continuera d'être une source d'inspiration pour la croissance du cinéma et de l'audiovisuel en Angola.

Zézé Gamboa fait partie de la deuxième génération de cinéastes angolais qui revendique une carrière internationalement reconnue, débutant en Afrique, tant dans le genre documentaire que dans la fiction, dont les oeuvres ont été primées et bien accueillies par le public et la critique.

De sa génération, le cinéaste marque le cinéma critique angolais, et s'impose comme un pionnier d'une cinématographie qui analyse la vie sociale, politique et économique du pays, dans laquelle il s'intéresse aux récits historiques, en plus de la critique sociale.

"O Herói" a été enregistré à une époque où le cinéma angolais renaît, avec l'émergence de trois longs métrages, notamment "Comboio da Canhoca", d'Orlando Fortunato, et "Na Cidade Vazia", de Maria João Ganga.

La production de "O Herói" a réuni l'Angola, la France et le Portugal, un film avec des acteurs angolais, sénégalais et brésiliens, qui a remporté un prix à Sundance, aux États-Unis, en 2004.

"O Grande Kilapi", une production luso-angolo-brésilienne, comédie dramatique, met en vedette Lázaro Ramos, Pedro Hossi, João Lagarto, Patrícia Bull et São José Correia.

L'histoire se déroule entre la fin des années 1960 et 1975, à travers le témoignage fictif sur la lutte de libération et la décolonisation de l'Angola à travers le personnage de Joãozinho, un antihéros apolitique.

Sous la devise « Dakhla est la porte de l'Afrique », le festival se termine jeudi et est organisé par l'Association d'animation culturelle et artistique des provinces du Sud.

16 pays africains y participent, notamment le Cameroun, Maurice, l'Angola, le Burkina Faso, le Ghana, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, les Comores, le Bénin, le Congo, le Sénégal, la Somalie, la Tunisie, l'Égypte, la Mauritanie et le Maroc, pays hôte.

Parcours du réalisateur

Zézé Gamboa est le nom artistique de José Augusto Octávio Gamboa dos Passos, né à Luanda. Entre 1974 et 1980, il a été directeur des journaux télévisés et des programmes d'information de la Télévision populaire d'Angola (TPA).

En 1984, il obtient un diplôme d'ingénieur du son à Néciphone, sous la direction d'Antoine Bonfanti, à Paris, après avoir participé en tant qu'ingénieur du son à plus d'une trentaine de productions cinématographiques internationales.

En 1989, il débute comme réalisateur de documentaires : "Mopiopio, Sopro de Angola" (1991) et "Dissidência" (1998) obtiennent une reconnaissance internationale.

Suivent des documentaires et des courts métrages, "Burned by Blue", (2001), "O Desassossego de Pessoa", (2002), "Good Morning, Africa", (2009), entre autres.

En 1992, pendant le processus de paix en Angola, il commence à développer son premier long métrage, "O Heroi", mais la guerre civile reprend. Après avoir affronté obstacles et difficultés, le film est tourné en 2002.

Le héros a remporté le Grand Prix du Jury de la « Compétition dramatique mondiale du Festival international du film de Sundance » en 2005, et est devenu un succès international, remportant de nombreux prix et étant sélectionné pour les festivals et concours internationaux les plus prestigieux.

En 2007, il est présenté au Festival de Cannes, comme une célébration du cinéma africain.

"O Grande Kilapy" a été, en 2012, le deuxième long métrage qui a fait ses débuts commerciaux au Portugal, en Angola et au Brésil, en plus d'avoir été projeté dans de nombreux festivals et d'avoir reçu de nombreux prix importants.