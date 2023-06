Madagascar: Fête nationale - Hausse du prix des drapeaux

La vente de drapeau national ne décolle pas. « Nous ne réalisons que deux à trois ventes au maximum dans une journée mais il y a aussi des jours où nous sommes rentrés bredouilles », témoigne Haja, un commerçant à Analakely.

Bien que cet endroit et ses environs enregistrent toujours une forte affluence, les citoyens ne s'enthousiasment pas encore à s'en procurer. Le prix des drapeaux sur le marché a également connu une hausse de 200 à 1000 ariary par rapport à l'année dernière. Ils se vendent entre 6 000 à 20 000 ariary en fonction de sa dimension si auparavant il se vendait à partir de 3 000 ariary.

Cela s'explique par l'augmentation du prix des matières premières et le coût de la main d'oeuvre, ce qui oblige ainsi les commerçants à réviser leurs prix. « Le mètre du tissu a connu une hausse de 500 ariary. Le coût de la main-d'oeuvre est passé à 500 ariary contre 300 ariary l'année dernière. Malgré le manque d'engouement des citoyens, nous espérons que la situation va s'améliorer dans les jours à venir », explique-t-il.

Patriotisme

A deux semaines de la fête nationale, le drapeau tricolore blanc, rouge et vert est encore quasi- absent sur les balcons ou aux fenêtres de la plupart des ménages. A noter que l'Etat a organisé une cérémonie vendredi dernier pour donner le coup d'envoi officiel des festivités de l'indépendance où chaque ménage, chaque entité publique ou privée a été invitée à hisser le drapeau national, symbole de patriotisme.

En parallèle, une exposition baptisée « ny Foloalindahy sy ny Firenena » ou Les Forces Armées et la Nation se tient depuis vendredi et jusqu'au 24 juin dans le hall de la Mairie de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Cette exposition retrace les grandes lignes de l'histoire de la Nation et de l'Armée mais elle informe aussi les citoyens sur les dimensions des drapeaux à mettre en place en fonction du contexte existant, dont voici quelques exemples.

Le drapeau de table est de 10 x 15 cm avec une hampe de 30 cm. Pour le drapeau de véhicule, la dimension est de 20 x 30 cm avec une hampe de 50 cm. Pour une maison sans étage et le transport de dépouille mortelle, elle est de 30 x 45 cm avec une hampe de 70 cm. Pour une maison de taille moyenne, elle est de 50 x 75 cm avec une hampe de 1 m, contre 90 x 135 cm et une hampe de 1,50m pour les maisons à étage. Pour les EPP, sa dimension est de 1.00 x 1,50 m et une hampe de 9m et de 1.20 x 1.80 et une hampe de 12 m pour les CEG et lycées.