Madagascar: Solution à la pollution plastique - De bonnes infrastructures de gestion des déchets comme point de départ

La pollution plastique, problématique mondiale, touche également Madagascar à plus d'un titre, avec déjà de nombreuses conséquences subies par la population, pour ne citer que les déchets plastiques qui atterrissent dans les canaux d'évacuation d'eau, causant des crues en pleine ville à la première averse.

Au coeur de la célébration de la journée mondiale de l'environnement, hier 5 juin, la pollution plastique, ou plus précisément les solutions à ce fléau mondial, sont des questions qui interpellent depuis des décennies. Les propositions foisonnent sur les pistes à explorer afin d'inverser la tendance et lutter efficacement contre la pollution plastique. Le dénominateur commun, selon les spécialistes, semble être la disponibilité de bonnes infrastructures et mécanismes de gestion des déchets.

Le traitement des déchets plastiques et le recyclage devraient bénéficier de financements, lesquels devraient figurer dans les politiques publiques, indiquent les chercheurs environnementalistes. S'y ajoutent l'investissement dans l'amélioration de la collecte et du tri, ainsi que la mise en avant des possibilités de recyclage. En matière de tri, la question semble encore être hors de portée pour la grande majorité de la population malgache. La mise en place et la mise à l'échelle des structures et des équipements permettant à chaque foyer de procéder au tri des déchets, restent un défi majeur dans le pays.

La lutte contre la pollution plastique implique également l'adoption d'un certain nombre d'écogestes à travers une approche zéro plastique. Ce, parallèlement à l'adoption de la circularité dans le mode de vie et dans l'économie. Privilégier les matériaux, emballages et contenants réutilisables au lieu de ceux à usage unique.

La célébration nationale de la journée mondiale de l'environnement, à Toamasina, hier, a bien entendu, abordé la question des solutions à la pollution plastique. L'occasion pour les entreprises et chercheurs locaux de mettre à la connaissance du public les résultats de leurs recherches dans ce domaine. Il a également été appris durant la cérémonie la mise en place d'une structure de gestion et de transformation des déchets à Toamasina. Une mise à l'échelle de cette initiative ne présenterait alors que des avantages pour chacune des localités, et pour la planète.