Ile Maurice: Affaire Chandra Dip & Co - Saif Ullah Maulaboksh de nouveau poursuivi sous la même charge

Le procès intenté à Chandra Prakashingh Dip et quatre autres accusés pour blanchiment de Rs 25 millions dans l'affaire de détournement de Rs 80 M au préjudice de la Bramer Banking Corporation s'est poursuivi devant la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire, hier. Avec cinq accusés, certains étant poursuivis dans d'autres procès similaires et 225 charges logées, le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a du pain sur planche pour la gestion de ce dossier.

La représentante du DPP, Me Princilla Veerabadren, a informé la cour que le nouvel accusé dans cette affaire, Saif Ullah Maulaboksh, sera de nouveau poursuivi sous l'une des charges de blanchiment d'argent pour laquelle il avait déjà été condamné à une amende dans un autre procès. Il n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement en cour. Son avocat, Me Imtihaz Mamoojee, devra prendre position. L'affaire sera de nouveau appelée le 26 juin.

Il faut compter encore deux mois avant que cette affaire ne soit in shape pour être entendue, vu le nombre de points préliminaires à gérer. Certains des accusés étant poursuivis pour les mêmes accusations dans d'autres procès et avec le nombre de charges logées, ce dossier devient de plus en plus complexe.

Lors de la précédente audience,l'avocat de Saif Ullah Maulaboksh avait informé la cour que son client avait déjà été condamné à une amende pour cette accusation, demandant ainsi au bureau du DPP de prendre une décision. La représentante du DPP a ainsi fait savoir que l'accusation sera maintenue dans ce procès.

Saif Ullah Maulaboksh, du banc des accusés, a tout de suite réagi. «Ce n'est pas juste votre honneur. J'ai déjà été condamné pour la même charge dans cette affaire et je paye une grosse amende pour cela. J'ai le jugement en main», devait lancer l'accusé.

La magistrate Darshini Gayan lui a alors demandé de voir avec son avocat qui n'était pas présent en cour. Saif Ullah Maulaboksh, qui paye Rs 50 000 par mois pour l'amende qui lui a été imposée, a aussi demandé à la cour de lui accorder un délai car il a des difficultés financières.

Par ailleurs, Me Tawheen Choomka, qui représente Irfan Hausmuddy dans cette affaire, le quatrième accusé, avait, elle, présenté une motion pour que la présente affaire soit rayée car son client fait face aux mêmes charges dans un autre procès.

La poursuite avait objecté arguant que cette affaire n'a aucune incidence sur l'autre procès. Hier en cour, Me Veerabadren a fait savoir que l'autre procès sera rayé à la prochaine audience car le bureau du DPP compte aller de l'avant avec le présent procès.

Sheik Mohamed Khadafi Jany, qui demandait, lui, une assistance juridique dans cette affaire, sera défendu par Me Satyajit Bhundoo. Les avocats de Chandra Prakashingh Dip et Dharmendra Mulloo attendent toujours de recevoir toutes les informations au sujet du procès et des accusations déposées. Le procès sera de nouveau appelé le 26 juin.