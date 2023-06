Ile Maurice: Petite Pointe-aux-Piments - Un homme perd la vie, fauché par un motocycliste

Sumeet Mudhoo

Satyan Ramdass Appadoo, âgé de 56 ans, habitant de Petite Pointe-aux-Piments, a été tué lors d'un accident de la route survenu le vendredi 4 juin dans la localité. Il a été fauché par un motocycliste devant son portail. Admis aux soins intensifs, il n'a pas survécu à ses blessures.

Ratna Appadoo, la soeur de la victime, explique que son frère était devant sa porte avec sa moto et devait se rendre à un mariage. «Le motocycliste n'a pas ralenti, li vini li balie mo frer divan laport pann ralanti narien. Il l'a propulsé sur plusieurs mètres. Mon frère attendait le passage d'un groupe avant de sortir et c'est avec beaucoup d'humilité qu'il laissait partir les autres mais une moto n'a pas eu pitié de lui et l'a heurté de plein fouet.»

Les deux motocyclistes ont été grièvement blessés. L'ambulance du SAMU est arrivée et les a transportés à l'hôpital pour des soins. Satyam Appadoo a été admis à l'ICU mais n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé suite à un choc et de multiples blessures. L'alcooltest effectué sur le motocycliste âgé de 19 ans s'est révélé négatif.

Ratna Appadoo ajoute que le chemin où vivait son frère est très fréquenté et s'avère dangereux pour ceux qui l'utilisent. «Il faut être prudent ici et je demande aux autorités de placer un obstacle, ce qui obligera les véhicules à ralentir.» Son frère travaillait au collège International comme attendant. «C'était quelqu'un de populaire et aimé de tout le monde.»