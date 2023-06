Cote d'Ivoire: CEPE 2023 à Vavoua - Koné Souleymane exhorte les surveillants à la vigilance et à plus de professionnalisme

Vavoua — Koné Souleymane a exhorté les surveillants des examens du CEPE à Vavoua à la vigilance et à plus de professionnalisme.

4 240 candidats dont 1915 filles sont soumis aux épreuves écrites du Certificat d'études primaire élémentaire (CEPE) et au concours d'entrée en sixième, le lundi 05 juin 2023 dans l'Inspection de l'enseignement préscolaire et primaire (IEP) de Vavoua 2.

À l'occasion du lancement des épreuves écrites du certificat qui a eu lieu au Centre d'examen de Ténéféro, une localité située à une trentaine de Vavoua, le chef de la circonscription de l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Vavoua 2, Koné Souleymane a engagé les différents acteurs notamment, les candidats, les surveillants, les membres du secrétariat, les superviseurs, les présidents des centres, à s'éloigner le plus possible de la tricherie.

« À l'endroit des acteurs, au nom de Madame le ministre, je les invite à s'éloigner le plus loin possible de la fraude » , a dit Koné Souleymane qui avait à ses côtés ses collaborateurs. Le chef de circonscription, qui a fait le tour de plusieurs centres de composition notamment à Ancien Vrouo , Bonoufla , s'est réjoui que cette session se déroule normalement. « Tous les surveillants et les membres du secrétariat étaient en place avec les forces de l'ordre présentes », a-t-il dit, invitant tous les surveillants à la vigilance et à plus de professionnalisme afin d'éviter toutes les tentatives pouvant entacher la bonne tenue de ces épreuves. Aux candidats, il leur a prodigué de sages conseils. « Chers Enfants, travaillez sérieusement, car seul le travail compte et au bout de l'effort, il y a la récompense », a-t-il insisté, relevant qu'il y a moins d'absents au niveau des candidats. Notons que dans la matinée, ces épreuves ont débuté par celle dite Exploitation de texte à 8 h.

L'IEPP Vavoua 2 compte 17 centres d'examen. Le département de Vavoua compte 4 IEPP à savoir Vavoua 1, Vavoua 2, Dania et Séitifla.