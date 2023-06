Maroc: M. Akhannouch s'entretient à Abidjan avec le Premier ministre ivoirien

Abidjan — Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu, lundi à Abidjan, un entretien avec le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi.

La rencontre entre les deux parties s'est tenue en marge du sommet de l'Africa CEO Forum qui se déroule les 5 et 6 juin à Abidjan avec la participation d'une importante délégation marocaine conduite par M. Akhannouch.

Le Chef du gouvernement a souligné que cette importante rencontre avec le Premier ministre Patrick Achi a constitué une occasion de plus pour mettre en avant les excellentes relations existant entre SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Alassane Ouattara.

L'accent a été mis aussi sur les nombreux projets lancés en Côte d'Ivoire par le Souverain et sur l'intérêt qui a été accordé à la réalisation de ces projets dans les délais impartis et dans le strict respect des normes requises.

L'entretien a également porté sur les moyens de faire bénéficier la Côte d'Ivoire de l'expérience marocaine dans le domaine agricole, notamment le plan «Maroc Vert» ou la stratégie actuelle «Génération Green», a ajouté M. Akhannouch.

Il s'agit selon le Chef du Gouvernement de développer la coopération dans ce domaine et de favoriser la réalisation de grands investissements entre les deux pays dans de nombreux secteurs.

La rencontre a constitué par ailleurs une opportunité pour saluer la tenue à Abidjan de l'Africa CEO Forum qui permet aux Africains de se rencontrer et d'échanger pour que le secteur privé soit au coeur des préoccupations des gouvernements et ce, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle en matière d'investissement, a-t-il ajouté.

M. Akhannouch a indiqué dans ce sens que le Premier ministre ivoirien compte se rendre prochainement au Maroc pour rencontrer les investisseurs marocains et connaître de près leurs expériences dans nombre de secteurs, et partant, donner un nouvel élan aux relations de coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.

La rencontre s'est déroulée en présence notamment du ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, et de l'Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, et du ministre d'Etat ivoirien, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

L'Africa CEO Forum, ce grand rendez-vous annuel du secteur privé en Afrique réunit cette année plus de 1800 chefs d'entreprise et décideurs publics africains et internationaux autour du thème «Réussir malgré les crises - De 300 à 3000 : comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains».