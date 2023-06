Maroc: Le groupe marocain LabelVie annonce une progression de 26% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2023

Le groupe marocain LabelVie, qui opère dans la grande distribution, a annoncé une progression de 26% de son chiffre d'affaires consolidé à l'issue du premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022.

Ce chiffre d'affaires consolidé est en effet passé de 2 988 millions de dirhams (MDH) au 31 mars 2022 à 3 777 MDH un an plus tard. « Dans un contexte d'inflation de plus en plus accentuée, le Groupe LabelVie a renforcé au cours du premier trimestre 2023 son plan commercial anti-inflation marqué par d'importants investissements en marges destinés à soutenir le pouvoir d'achat de ses clients», souligne la direction du groupe. Elle est d'avis que cette stratégie commerciale a permis au Groupe d'augmenter ses volumes de vente et le niveau de fréquentation de ses clients respectivement de 26% et de 21 %.

De l'avis toujours de la direction de LabelVie, le plan anti-inflation a permis par ailleurs au Groupe de renforcer la confiance de ses clients et d'affirmer sa posture d'acteur économique citoyen et engagé.

Concernant l'investissement net réalisé, il s'est élevé à 279,44 MDH contre 207,17 MDH au premier trimestre 2022. Il a englobé à la fois le développement et la rénovation des magasins, ainsi que le projet de digitalisation qui a été lancé depuis 2021.

Pour sa part, l'endettement financier consolidé net s'est situé à 3 453 MDH au 31 mars 2023.

Les responsables du groupe signalent par ailleurs que le premier trimestre a également été marqué par l'émission d'un emprunt obligataire d'un milliard de dirhams qui permettra au Groupe de financer son plan de développement, de diversifier ses sources de financement, tout en optimisant leurs coûts.